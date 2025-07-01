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Первое в мире демонстрационное судно на чистом аммиаке
01.07.2025

Первое в мире демонстрационное судно на чистом аммиаке

    • Первое в мире демонстрационное судно «Anhui,», работающее на чистом аммиачном топливе, успешно завершило свой первый рейс в городе Хэфэй восточно-китайской провинции Аньхой, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Аммиак, являющийся основным сырьем для химической промышленности, обладает высокой плотностью энергии. Будучи веществом, не содержащим углерод, он при полном сгорании производит только воду и азот. Это делает его весьма перспективным топливом для декарбонизации судоходства.

    В последние годы ряд судоходных компаний в Японии, Норвегии и других странах активно инвестируют в разработку судов на аммиачном топливе. В докладе Международного энергетического агентства, опубликованном в 2021 году, говорится, что до 45% мирового спроса на судовое топливо к 2050 году будет удовлетворено за счет аммиака, чтобы реализовать «сценарий чистого нуля». Однако аммиачное топливо также сталкивается с такими проблемами, как трудности с воспламенением и нестабильное горение.

    Судно «Anhui», работающее на аммиаке, является совместной разработкой Института энергетики Хэфэйского комплексного национального научного центра и его дочерней компании Shenzhen Haixu New Energy Co., Ltd. Оно оснащено высокоскоростным газовым генератором внутреннего сгорания мощностью 200 кВт, двумя электродвигателями мощностью 100 кВт и двухвинтовой двигательной установкой. Его полная грузоподъемность составляет 50 тонн, а номинальная скорость – 10 узлов.

    Сотрудник Института энергетики Хэфэйского комплексного национального научного центра сообщил, что исследовательская группа преодолела несколько ключевых технологических трудностей. К ним относятся плазменное воспламенение чистого аммиачного топлива, устойчивое горение, эффективный каталитический крекинг газообразного аммиака с получением водорода, а также эффективное сжигание и регулирование горения водородно-аммиачной топливной смеси в двигателях внутреннего сгорания. Кроме того, команда также разработала горелку на чистом аммиачном топливе и различные устройства каталитического крекинга газообразного аммиака.

    В ходе первого рейса удалось добиться стабильного и полного сжигания чистого аммиачного топлива, практически нулевого уровня выбросов углекислого газа и эффективного контроля содержания оксидов азота. Это подтверждает потенциал широкого применения водородно-аммиачного топлива в морском и наземном транспорте, промышленных котлах и топливных элементах.

    Фото: Xinhua


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