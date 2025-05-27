Грузовой авиарейс Урумчи – Таллин

21 мая был запущен новый грузовой рейс, связывающий города Урумчи и Таллин, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на новостной портал «Тяньшань».

Самолет с 51 тонной посылок вылетел из аэропорта «Тяньшань» (Урумчи) и после промежуточной посадки в Узбекистане прибыл в столицу Эстонии.

Согласно плану, рейс по маршруту Урумчи – Таллин будет выполняться раз в неделю.

Самолет будет доставлять в Эстонию в основном одежду и другие товары массового спроса, купленные через интернет.

В настоящее время грузовые авиарейсы связывают Урумчи с 20 зарубежными городами, в том числе с 12 европейскими.

Фото с сайта www.ts.cn