Назначение в РЖД

«Российские железные дороги» сообщили о кадровых изменениях в компании.
Директором РЖД – начальником департамента капитального строительства назначена Наталья Антипина.
«Наталья Николаевна имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах власти, в том числе в Минэкономразвития России, статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ России, возглавляла Росреестр», – отметили в РЖД.
На протяжении 7 лет Н.Антипина была первым заместителем, а с марта 2025 года – начальником департамента капитального строительства.
Решением совета директоров РЖД Андрей Макаров освобождён от должности заместителя генерального директора РЖД в связи с истечением срока контракта. На этом посту он курировал строительный блок компании.
Фото: РЖД