Назначение в РЖД
03.09.2025

    • «Российские железные дороги» сообщили о кадровых изменениях в компании.

    Директором РЖД – начальником департамента капитального строительства назначена Наталья Антипина.

    «Наталья Николаевна имеет большой опыт работы на руководящих должностях в органах власти, в том числе в Минэкономразвития России, статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ России, возглавляла Росреестр», – отметили в РЖД.

    На протяжении 7 лет Н.Антипина была первым заместителем, а с марта 2025 года – начальником департамента капитального строительства

    Решением совета директоров РЖД Андрей Макаров освобождён от должности заместителя генерального директора РЖД в связи с истечением срока контракта. На этом посту он курировал строительный блок компании.

    Фото: РЖД


