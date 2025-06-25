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CEO HHLA уходит
25.06.2025

CEO HHLA уходит

    • После девяти лет руководства группой CEO Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) Ангела Титцрат покинет свой пост не позднее 31 декабря 2025 года. Как сообщили SeaNews в HHLA, это обоюдное решение А.Титцрат и Наблюдательного совета группы.

    «Изменения в руководстве компании знаменуют собой завершение стратегического этапа, на котором Ангела Титцрат внесла значительный вклад в успешное развитие компании. Поиск преемника на должность CEO уже начался», – отмечают в HHLA.

    «Я могу оглянуться назад на девять очень динамичных, но в то же время чрезвычайно интересных лет, проведенных у руля HHLA. Логистика объединяет рынки, людей и перспективы. Моей целью было стратегическое развитие HHLA как ключевого игрока в нестабильной и геополитически чувствительной среде и повышение ценности компании. Благодаря модернизации терминалов Гамбурга, расширению мультимодального бизнеса и таким стратегическим объектам, как терминалы в Таллине и Триесте, мы обеспечили HHLA уверенные позиции в конкурентной», – сказала А.Титцрат.

    Напомним, в ноябре прошлого года произошло изменение в структуре собственников группы – в акционерный капитал HHLA вошла Mediterranean Shipping Company, внесшая все приобретенные акции в уставный капитал своей дочерней структуры Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft. Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft на сегодня принадлежит 90,4% акций HHLA.

    Фото: HHLA


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