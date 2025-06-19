Главный акционер HHLA предлагает сократить дивиденды

Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, которому принадлежит 90,4% в Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), предложил снизить размер дивидендов.

Вместо 0,16 евро на акцию класса А, предложенных правлением и Наблюдательным советом компании, мажоритарный акционер внес контрпредложение – выплатить 0,10 евро на акцию.

«Правление и Набсовет обсудят это и опубликуют соответствующее заявление, – говорится в сообщении HHLA, – однако, принимая во внимание, что мажоритарный пакет акций принадлежит Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft, вне зависимости от позиции правления и Набсовета, контрпредложение получит необходимое большинство голосов на общем собрании акционеров и, соответственно, дивиденды будут выплачиваться в сокращенном объеме».

Общее собрание акционеров HHLA назначено на 3 июля 2025 года.

Напомним, в ноябре прошлого года в акционерный капитал HHLA вошла Mediterranean Shipping Company, внесшая все приобретенные акции в уставный капитал своей дочерней структуры Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft.

Фото: HHLA / Martin Elsen