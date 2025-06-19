Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Главный акционер HHLA предлагает сократить дивиденды
19.06.2025

Главный акционер HHLA предлагает сократить дивиденды

    • Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, которому принадлежит 90,4% в Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), предложил снизить размер дивидендов.

    Вместо 0,16 евро на акцию класса А, предложенных правлением и Наблюдательным советом компании, мажоритарный акционер внес контрпредложение – выплатить 0,10 евро на акцию.

    «Правление и Набсовет обсудят это и опубликуют соответствующее заявление, – говорится в сообщении HHLA, – однако, принимая во внимание, что мажоритарный пакет акций принадлежит Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft, вне зависимости от позиции правления и Набсовета, контрпредложение получит необходимое большинство голосов на общем собрании акционеров и, соответственно, дивиденды будут выплачиваться в сокращенном объеме».

    Общее собрание акционеров HHLA назначено на 3 июля 2025 года.

    Напомним, в ноябре прошлого года в акционерный капитал HHLA вошла Mediterranean Shipping Company, внесшая все приобретенные акции в уставный капитал своей дочерней структуры Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft. 

    Фото: HHLA / Martin Elsen


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.06.2025
    HHLA расширяется на Украине
    И приобретает мультимодальный терминал на границе с ЕС
    HHLAмультимодальный терминалпокупкаУкраина
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2025 NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU
    19.06.2025 «РЖД Бизнес Актив» организовал тестовую перевозку по маршруту БРИКС
    19.06.2025 Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай
    19.06.2025 NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск
    19.06.2025 Контейнерооборот российских портов в мае 2025 увеличился на 1,3%
    18.06.2025 Первый контейнеровоз новой серии Maersk на метаноле получил имя
    Госрегулирование Показать всё
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •