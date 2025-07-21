ОСК приобрела Кингисеппский машиностроительный завод

Стратегия развития ОСК ставит задачу по наращиванию собственных компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота. Для решения данной задачи было принято решение о вхождении Кингисеппский машиностроительный завод в Объединенную судостроительную корпорацию. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Кингисеппский машиностроительный завод в ОСК станет базовой площадкой для производства малооборотного двигателя большой мощности с целью обеспечения строительства крупнотоннажного флота. «Также к реализации проекта будет привлечен российский технологический партнер, обладающий широкой экспертизой в области передового инжиниринга», — говорится в пресс-релизе.

«Совокупность мероприятий, прорабатываемых ОСК с использованием внебюджетных источников финансирования позволит в перспективе нескольких лет организовать производство малооборотных двигателей, подготовить базу для выхода на серийное производство и создать условия для дальнейшего развития малооборотного двигателестроения в России», — отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

В ОСК отмечают, что освоение собственного производства современных и экономичных главных энергетических установок морских транспортных судов (двигателей мощностью более 7 МВт) является критическим условием строительства крупнотоннажного торгового флота в текущих геополитических условиях.

Фото: ОСК