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ОСК приобрела Кингисеппский машиностроительный завод
21.07.2025

ОСК приобрела Кингисеппский машиностроительный завод

    • Стратегия развития ОСК ставит задачу по наращиванию собственных компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота. Для решения данной задачи было принято решение о вхождении Кингисеппский машиностроительный завод в Объединенную судостроительную корпорацию. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

    Кингисеппский машиностроительный завод в ОСК станет базовой площадкой для производства малооборотного двигателя большой мощности с целью обеспечения строительства крупнотоннажного флота. «Также к реализации проекта будет привлечен российский технологический партнер, обладающий широкой экспертизой в области передового инжиниринга», — говорится в пресс-релизе.

    «Совокупность мероприятий, прорабатываемых ОСК с использованием внебюджетных источников финансирования позволит в перспективе нескольких лет организовать производство малооборотных двигателей, подготовить базу для выхода на серийное производство и создать условия для дальнейшего развития малооборотного двигателестроения в России», — отметил генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

    В ОСК отмечают, что освоение собственного производства современных и экономичных главных энергетических установок морских транспортных судов (двигателей мощностью более 7 МВт) является критическим условием строительства крупнотоннажного торгового флота в текущих геополитических условиях.

    Фото: ОСК

     


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