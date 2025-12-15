Крупнейший судостроительный заказ в Китае

Крупнейший судовладелец мира, китайская государственная компания COSCO, разметила масштабный заказ на строительство 87 судов на верфях, входящих в периметр China State Shipbuilding Corp (CSSC).

Как сообщает Splash24/7, это крупнейший судостроительный контракт, когда-либо заключенный в Китае. Его стоимость составляет более 50 млрд юаней (порядка 7,07 млрд долларов).

Контрактом предусмотрено строительство судов различных типов – танкеров, балкеров и многоцелевых судов. Выполнять контракт будут несколько предприятий, входящих в структуру CSSC, в том числе верфи Jiangnan Shipyard, Guangzhou Shipyard International, Wuchang Shipbuilding, Dalian Shipbuilding, Beihai Shipbuilding и Chengxi Shipyard.

Новострои будут переданы COSCO Shipping Lines, COSCO Shipping Bulk, COSCO Shipping Energy, COSCO Shipping Development и COSCO Shipping Specialized Carriers.

Фото: Calvey Marine