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Damen будет «печатать» катера
28.05.2025

Damen будет «печатать» катера

    • Damen будет «печатать» катераDamen Compact Crafts (DCCr), подразделение Damen Shipyards Group, будет разрабатывать проект создания катера с применением технологии 3D-печати в сотрудничестве с компанией CEAD.

    Как сообщили SeaNews в Damen, проект будет развиваться на базе Прикладного Морского центра CEAD в Дельфте, в качестве материала будет использоваться разработка CEAD – CEAD®HDPro.

    В рамках проекта Damen рассчитывает получить понимание, насколько технология 3D-печати может ускорить строительство судов, сделать производство более экологичным и более гибким.

    Планируется, что проектируемая модель катера будет иметь широкую сферу применения – в качестве патрульного, инспекционно-разъездного, судна поддержки, а также для выполнения логистических задач.

    Ожидается, что изготовление корпуса по технологии 3D-печати не только даст больше свободы конструкторам, но и позволит использовать материалы, допускающие вторичную переработку, а также уже переработанные материалы.

    Фото: Damen


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