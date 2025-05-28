Damen будет «печатать» катера

Damen Compact Crafts (DCCr), подразделение Damen Shipyards Group, будет разрабатывать проект создания катера с применением технологии 3D-печати в сотрудничестве с компанией CEAD.

Как сообщили SeaNews в Damen, проект будет развиваться на базе Прикладного Морского центра CEAD в Дельфте, в качестве материала будет использоваться разработка CEAD – CEAD®HDPro.

В рамках проекта Damen рассчитывает получить понимание, насколько технология 3D-печати может ускорить строительство судов, сделать производство более экологичным и более гибким.

Планируется, что проектируемая модель катера будет иметь широкую сферу применения – в качестве патрульного, инспекционно-разъездного, судна поддержки, а также для выполнения логистических задач.

Ожидается, что изготовление корпуса по технологии 3D-печати не только даст больше свободы конструкторам, но и позволит использовать материалы, допускающие вторичную переработку, а также уже переработанные материалы.

Фото: Damen