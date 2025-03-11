CMA CGM рассматривает возможность строить контейнеровозы в США

CMA CGM рассматривает возможность строительства контейнеровозов среднего размера на судостроительных предприятиях США на фоне обещанных администрацией Трампа налоговых льгот, сообщает Loadstar со ссылкой на интервью CEO CMA CGM Родольфа Сааде французской бизнес-газете Les Echos.

«Сегодня есть верфи, которые строят небольшие суда для американских операторов. Мы могли бы быть заинтересованы в строительстве более крупных судов – не 24-тысячников, а 6-тысячников, и ведем переговоры с несколькими верфями, чтобы узнать, сколько времени уйдет на постройку и сколько это будет стоить. А там посмотрим, пойдем мы дальше или нет. Но иметь такую возможность интересно», – сказал Р.Сааде.

Он отметил, что «сегодня строить суда в Соединенных Штатах чрезвычайно дорого, особенно если работать под американским флагом, вдобавок к этому не хватает специалистов по эксплуатации судов». «Поэтому я поднял эти вопросы перед президентом Трампом, и мы снова обсудим их с его администрацией, чтобы попытаться найти решения», – сказал он, добавив, что CMA CGM могла бы обеспечить обучение экипажей в своем учебном центре и наладить связи с учебными заведениями в США.

Затрагивая тему введения повышенных сборов на суда китайского производства, Р.Сааде заявил, что CMA CGM очень внимательно следит за этим вопросом.

«Мы приспособимся к любым решениям, которые примет администрация Трампа. Всемирный совет судоходства, Международная ассоциация судовладельцев отвечают за обсуждение таких вопросов с властями. Мы здесь не для того, чтобы комментировать правила, принятые суверенными странами. У нас не было никаких обсуждений с президентом Трампом на эту тему», – подчеркнул он.

На вопрос о том, приведут ли эти новые сборы к снижению прибыли CMA CGM на маршрутах в США, Р.Сааде ответил, что для компании это станет серьезной проблемой, если это требование будет введено. «Было сделано заявление, но мы не знаем, будет ли оно принято. Как бизнесмен я выступаю за свободное предпринимательство и свободную торговлю, чтобы мы могли развивать CMA CGM во всех странах, – добавил Р.Сааде. – Я хочу быть на рынке в любой стране, где можно вести бизнес. Возведение барьеров в некоторых из них, особенно в Соединенных Штатах, может создать проблемы для судоходных компаний. Мы можем брать на себя долгосрочные обязательства, когда условия, в которых мы работаем, также являются долгосрочными».

На вопрос о том, приведет ли угроза торговой войны, инициированной Дональдом Трампом, к сокращению глобального рынка морских перевозок, Р.Сааде ответил, что он не поддерживает таможенные барьеры, «поскольку нет ничего хуже для свободной торговли, чем введение пошлин между различными странами».

«Однако, если решения будут приняты, мы приспособимся. Но я считаю, что торговля между странами — лучшее противоядие от конфликтов, и она является ключевым фактором глобального развития и повышения покупательной способности потребителей», — резюмировал глава CMA CGM.

Фото: CMA CGM