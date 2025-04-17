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MSC уверенно идет к отметке 1 тыс. контейнеровозов в составе флота
17.04.2025

MSC уверенно идет к отметке 1 тыс. контейнеровозов в составе флота

    • Флот MSC достиг исторической отметки и теперь насчитывает 900 контейнеровозов, сообщает Container News со ссылкой на отчет Alphaliner. Из них – 609 собственных судов и 292 зафрахтованных.

    В портфеле заказов перевозчика еще 132 судна, поэтому в ближайшие годы флот MSC доберется до отметки в 1 тыс. контейнеровозов.

    В настоящее время суммарная вместимость контейнеровозов MSC составляет 6,47 млн TEU, что почти на 1 млн TEU больше, чем у второго по величине перевозчика – Maersk, которого MSC в 2022 году вытеснил с вершины рейтинга крупнейших контейнерных линий.

    Сейчас доля рынка MSC составляет 20,3%.

    На прошлой неделе этот перевозчик приобрел еще три контейнеровоза – два 8-тысячника у Northern Shipping Holding и один вместимостью 1,6 тыс. TEU у Welton Shipping.

    С 2020 года MSC приобрел 444 контейнеровоза суммарной вместимостью 1,72 млн TEU.

    Фото: MSC


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