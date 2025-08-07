Информационно-аналитическое агентство
Возобновляет работу паромная линия Владивосток – Сокчо
07.08.2025

Возобновляет работу паромная линия Владивосток – Сокчо

    • Международная паромная линия Владивосток – Сокчо возобновляет свою работу, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

    Первый грузопассажирский паром «GNL Grace» уже прибыл в морской порт Владивосток из Сокчо (Южная Корея), выполняя тестовый рейс в грузовом режиме, без пассажиров на борту.

    Паром будет ходить раз в неделю — по вторникам, перевозя только коммерческие грузы.

    Пассажирские перевозки планируется запустить в следующем месяце, а к 2026 году частоту рейсов увеличат до двух в неделю.

    Паромная линия, напомнили в Росморречфлоте, была заморожена в феврале 2024 года из-за финансовых трудностей прежнего оператора перевозок.

    Фото: Росморречфлот


  •  




