Возобновляет работу паромная линия Владивосток – Сокчо

Международная паромная линия Владивосток – Сокчо возобновляет свою работу, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

Первый грузопассажирский паром «GNL Grace» уже прибыл в морской порт Владивосток из Сокчо (Южная Корея), выполняя тестовый рейс в грузовом режиме, без пассажиров на борту.

Паром будет ходить раз в неделю — по вторникам, перевозя только коммерческие грузы.

Пассажирские перевозки планируется запустить в следующем месяце, а к 2026 году частоту рейсов увеличат до двух в неделю.

Паромная линия, напомнили в Росморречфлоте, была заморожена в феврале 2024 года из-за финансовых трудностей прежнего оператора перевозок.

Фото: Росморречфлот