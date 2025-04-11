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Новая зона контроля выбросов
11.04.2025

Новая зона контроля выбросов

    • Комитет по защите морской среды Международной морской организации на этой неделе согласовал введение самой большой зоны контроля выбросов (emission control area – ECA).

    Как сообщает Splash24/7, новая Североатлантическая зона контроля будет установлена до конца 2027 года. Она простирается вдоль береговой линии от Португалии до Гренландии, прилегая к уже установленным зонам в Северном море, на Балтике ив Средиземноморье.

    На карте новая зона обозначена белым цветом с диагональными полосками.

    Фото: Shipsppotting / Trygve Eriksen, схема: Splash24/7


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