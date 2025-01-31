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В IMO завершили разработку временного руководства по аварийной буксировке судов
31.01.2025

В IMO завершили разработку временного руководства по аварийной буксировке судов

    • С 13 по 17 января в Лондоне в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) прошла 11-я сессия Подкомитета по проектированию и конструкции судна (SDC). Участие в мероприятии приняла российская делегация, сообщает пресс-служба Минтранса России.

    Подкомитет завершил разработку Временного руководства по аварийной буксировке судов иных чем танкеры, а также подготовил поправки к новой редакции Пересмотренного Руководства по судовому буксирному и швартовному оборудованию (резолюция MSC.1/Circ.1175/Rev.2). Подкомитет также согласовал Поправки к Правилу 25.3 (Безопасность экипажа) Конвенции о Грузовой марке 1966, которые содержат, в том числе, дополнения о необходимости установки леерного ограждения вокруг всех отверстий и колодцев, к которым предполагается доступ экипажа. Вышеуказанные документы и поправки будут представлены для одобрения на 110-ю сессию Комитета по безопасности на море (КБМ 110) и для принятия на КБМ 111 с датой вступления в силу с 1 января 2028 года.

    В ходе сессии продолжена дальнейшая разработка Международного кодекса по перевозке производственного персонала (Кодекс ПП) и соответствующих руководств. В частности, Подкомитет подготовил и согласовал проект поправок к части IV Кодекса ПП, касающийся учета веса производственного персонала (90 кг) в расчетах остойчивости грузовых судов, на которые выдаются свидетельства в соответствии с главой I МК СОЛАС и на которых перевозится производственный персонал. Аналогичные требования в расчетах остойчивости уже имеются в части V Кодекса ПП применительно к высокоскоростным судам. Поправки будут применяться к новым судам с учетом даты контракта на постройку судна, которая будет определена при одобрении поправок на КБМ 110.

    Подкомитетом рассмотрены и приняты поправки к Международному кодексу по расширенной программе проверок во время освидетельствований навалочных и нефтеналивных судов (Кодекс ESP), касающиеся использования дистанционных средств обследования (RIT) для освидетельствования корпусных конструкций навалочных и нефтеналивных судов. Поправки включают в себя основные положения и требования в отношении применения RIT, а также Процедуру по сертификации предприятий, занимающихся детальным осмотром корпусных конструкций с использованием RIT. Планируемая дата вступления поправок в силу 1 января 2028 года.

    Еще одним направлением работы Подкомитета стала подготовка и согласование поправок к Кодексу по средствам оповещения и указателям 2009, которые планируются к принятию на 34-й Ассамблее IMO в декабре 2025 года. В поправках учтены требования новых инструментов IMO, вступивших в силу с момента принятия Кодекса 2009 года, включая Международный кодекс по безопасности судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки, Международный кодекс безопасности для судов, перевозящих производственный персонал, Международный кодекс по охране судов и портовых средств, Кодекс по одобрению систем управления балластными водами и другие. Кодекс по средствам оповещения и указателям, хотя и является необязательным инструментом IMO, высоко востребован в индустрии, представляя консолидированные в одном документе ссылки на предусмотренные иными Конвенциями и Кодексами судовые оповещения и сигналы, включая сведения об их приоритизации, группировании, объединении, расположении и типе, включая цвет и условные обозначения.

    Подкомитет продолжил рассмотрение вопросов снижения подводного шума от коммерческого судоходства, включая ключевые аспекты Плана действий IMO по снижению подводного шума. В рамках фазы накопления опыта по снижению подводного шума на сессии была обсуждена система мониторинга эффективности существующих мер по повышению энергоэффективности судов в целях снижения подводного шума, а также потенциальные будущие исследования для улучшения понимания и оценки уровней подводного шума, создаваемого судами.

    Рассмотрен ряд других вопросов, включая изменения к пояснительным запискам по оценке работоспособности судовых систем на пассажирских судах после инцидентов, связанных с пожаром или затоплением, с целью безопасного возвращения судна в порт (MSC.1/Circ.1369); вопросы расширения использования армированного пластика в корпусных конструкциях судов; унифицированные интерпретации требований международных Конвенций и других инструментов IMO.

    Следующая сессия Подкомитета (SDC 12) пройдет в период с 19 по 23 января 2026 года.


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