Завершена навигация в Азово-Донском бассейне
16.12.2025

    • Завершилась навигация 2025 года в Азово-Донском бассейне. Как сообщает в своем телеграм-канале Федеральное агентство морского и речного транспорта, общий срок действия судоходной обстановки составил 257 суток.

    Объем перевезенных грузов составил в навигацию этого года 5 млн тонн, выполнено 4 352 судозахода, перевезено 177,5 тыс. пассажиров.

    Введено в эксплуатацию 4 новых понтона для пассажирских перевозок на скоростных судах, установлено 825 навигационных знаков.

    «Несмотря на низкую приточность к Цимлянскому водохранилищу и ограничения по осадке, речники успешно завершили сезон». – отметили в Росморречфлоте.

    Фото: Росморречфлот


