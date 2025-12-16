Завершена навигация в Азово-Донском бассейне

Завершилась навигация 2025 года в Азово-Донском бассейне. Как сообщает в своем телеграм-канале Федеральное агентство морского и речного транспорта, общий срок действия судоходной обстановки составил 257 суток.
Объем перевезенных грузов составил в навигацию этого года 5 млн тонн, выполнено 4 352 судозахода, перевезено 177,5 тыс. пассажиров.
Введено в эксплуатацию 4 новых понтона для пассажирских перевозок на скоростных судах, установлено 825 навигационных знаков.
«Несмотря на низкую приточность к Цимлянскому водохранилищу и ограничения по осадке, речники успешно завершили сезон». – отметили в Росморречфлоте.
Фото: Росморречфлот