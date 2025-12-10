Информационно-аналитическое агентство
Спущен на воду земснаряд для Азово-Донского бассейна
10.12.2025

Спущен на воду земснаряд для Азово-Донского бассейна

    • В Константиновске спущен на воду высокопроизводительный земснаряд «Леонид Свинарев». Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, земснаряд приобретен ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» и будет задействован для проведения дноуглубительных и путевых работ, обеспечивая безопасные условия судоходства на водных путях бассейна.

    Судно, построенное на Цимлянском судостроительно-судоремонтном заводе по проекту 490ДМ1, отличается высокой производительностью, способно перерабатывать до 500 куб. метров грунта в секунду.

    Земснаряд назван в честь легендарного работника отрасли Леонида Васильевича Свинарева как дань уважения его профессиональным заслугам и вкладу в развитие водных путей, отметили в Росморречфлоте.

    Фото: Росморречфлот


