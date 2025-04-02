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Открыта навигация в Азово-Донском бассейне
02.04.2025

Открыта навигация в Азово-Донском бассейне

    • Сегодня танкер «Аура» открыл навигацию в Азово-Донском бассейне, сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале.

    Судно прошло через камеру №2 Кочетовского гидроузла и следует под погрузку в порт Сызрань.

    К навигации работники Азово-Донской бассейновой администрации отремонтировали 32 судна, выставили средства навигационного оборудования, провели дноуглубление и тральные работы, отметили в Росморречфлоте.

    В 2024 году общее количество судозаходов в бассейне составило 5 298 единиц судов, на 26% больше, чем в 2023 году.

    Фото (скриншот с видео): Росморречфлот


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