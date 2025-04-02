Открыта навигация в Азово-Донском бассейне

Сегодня танкер «Аура» открыл навигацию в Азово-Донском бассейне, сообщил Росморречфлот в своем телеграм-канале.

Судно прошло через камеру №2 Кочетовского гидроузла и следует под погрузку в порт Сызрань.

К навигации работники Азово-Донской бассейновой администрации отремонтировали 32 судна, выставили средства навигационного оборудования, провели дноуглубление и тральные работы, отметили в Росморречфлоте.

В 2024 году общее количество судозаходов в бассейне составило 5 298 единиц судов, на 26% больше, чем в 2023 году.

Фото (скриншот с видео): Росморречфлот