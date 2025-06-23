Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открытие навигации и первое судно в Анадыре
23.06.2025

Открытие навигации и первое судно в Анадыре

    • Открытие навигации и первое судно в АнадыреВчера в морском порту Анадырь на Чукотке открыли навигацию, сегодня под выгрузку встал сухогруз «Валерий Васильев», сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале. Судно доставило из Владивостока более 7 тыс. тонн грузов.

    Это первый груз, прибывший в порт в летнюю навигацию 2025 года. На борту продовольствие, свежие фрукты и овощи. Как уточнили в АМП Приморского края и Восточной Арктики, разгрузка теплохода займет около трёх дней.

    В морском терминале Эгвекинот тоже началась навигация. Первый судозаход выполнил контейнеровоз ФЕСКО Монерон. На борту 58 тонн генеральных грузов и 235 контейнеров. Помимо продовольствия судно доставило стройматериалы и автомобили.

    На Чукотке нет железных дорог, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху. Далее груз доставляется в отдалённые населённые пункты наземным транспортом по сезонным дорогам или по воздуху

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2025
    Открыта навигация в Азово-Донском бассейне
    Сегодня танкер «Аура» открыл навигацию в Азово-Донском бассейне.
    Азово-Донской бассейнОткрытие навигацииречная навигация
    0
    26.05.2025
    Открывается навигация в акватории терминала Беринговский
    Первый судозаход запланирован 27 мая
    АнадырьБеринговскийНавигацияПервый судозаход
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2025
    23.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 25 неделя 2025
    20.06.2025 «ТрансКонтейнер» заключил соглашение с правительством Московской области
    20.06.2025 FESCO запустила сервис между Россией и ЮАР
    20.06.2025 NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU
    19.06.2025 «РЖД Бизнес Актив» организовал тестовую перевозку по маршруту БРИКС
    Госрегулирование Показать всё
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •