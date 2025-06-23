Открытие навигации и первое судно в Анадыре

Вчера в морском порту Анадырь на Чукотке открыли навигацию, сегодня под выгрузку встал сухогруз «Валерий Васильев», сообщила пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале. Судно доставило из Владивостока более 7 тыс. тонн грузов.

Это первый груз, прибывший в порт в летнюю навигацию 2025 года. На борту продовольствие, свежие фрукты и овощи. Как уточнили в АМП Приморского края и Восточной Арктики, разгрузка теплохода займет около трёх дней.

В морском терминале Эгвекинот тоже началась навигация. Первый судозаход выполнил контейнеровоз ФЕСКО Монерон. На борту 58 тонн генеральных грузов и 235 контейнеров. Помимо продовольствия судно доставило стройматериалы и автомобили.

На Чукотке нет железных дорог, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху. Далее груз доставляется в отдалённые населённые пункты наземным транспортом по сезонным дорогам или по воздуху

Фото: Росморречфлот