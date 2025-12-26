Информационно-аналитическое агентство
Закрытие навигации в Анадыре
26.12.2025

Закрытие навигации в Анадыре

    • Закрытие навигации в АнадыреЗавершилась навигация 2025 года в морском порту Анадырь. Как сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, суммарный грузооборот порта и терминалов составил более 1,42 млн тонн.

    В навигационный период в порту Анадырь было оформлено 44 судна, на морском терминале Провидения — 42 судна, в Эгвекиноте – 21 судно, в Беринговском – 36 судов.

    Проведено 20 инспекций государственного портового контроля. 

    Длительность навигации в 2025 году составила в Анадыре 151 сутки, в Эгвекиноте — 156 суток, в Беринговском — 188 суток, в Провидения — 189 суток.

    Фото: Росморречфлот


