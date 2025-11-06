Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Итоги навигации в Амурском бассейне
06.11.2025

Итоги навигации в Амурском бассейне

    • Предварительные итоги навигации подвели в Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей. Как сообщается на сайте Росморречфлота, за навигацию 2025 года в Амурском бассейне перевезли 3,5 млн тонн грузов, что на 1,2 млн тонн больше, чем в 2024 году.

    Итоги навигации в Амурском бассейнеОсновой грузовой базы в Амурском бассейне являются строительные грузы, на их долю приходится более 50% от всего объема перевозок. Также осуществляются перевозки нефтеналивных грузов и руды.

    Отмечается рост экспортно-импортных перевозок между российскими и китайскими речными портами.

    По предварительным данным, в навигацию 2025 года через международные речные пункты пропуска перевезено 640 тыс. тонн экспортно-импортных грузов. Порядка 45% приходится на зерновые грузы, около 34% – техника и оборудование, запчасти, песок, товары народного потребления.

    Итоги навигации в Амурском бассейнеВ июне 2025 года открылись две новые линии – по перевозке руды (медного концентрата) из п. Малмыж (Нанайский район Хабаровского края) через международные речные пункты пропуска Хабаровска в Фуюань (КНР) и цемента из Тунцзяна (КНР) в Денисовку (Николаевский район).

    В текущем году по Нижнему, Среднему Амуру и Зее был осуществлен завоз 2,2 тыс. тонн крупногабаритных тяжеловесных грузов для Амурского газохимического комплекса.

    В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним, доставили топливно-энергетические ресурсы для объектов коммунальной энергетики.

    На международных маршрутах между пунктами пропуска России и Китая пассажирскими судами перевезено 565 тыс. пассажиров.

    В ходе навигации путейцы Администрации «Амурводпуть» в рамках Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству провели совместное с китайскими специалистами инспектирование пограничных водных путей, а также Нижнего Амура на наиболее интенсивном участке плавания судов от Хабаровска до Комсомольска.

    Администрация «Амурводпуть» обеспечивали безопасное судоходство на 4870 км внутренних водных путях бассейна с навигационной обстановкой. В настоящий период на водных путях Среднего и Нижнего Амура 18 судов Хабаровского и Комсомольского филиала «Амурводпуть» осуществляют уборку плавучих знаков и светосигнального оборудования с береговых навигационных знаков.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 2
    Мы отмечаем снижение спроса на логистические сервисы со стороны производителей и дистрибьюторов
    FM LogisticИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    06.06.2025
    Новые обстановочные суда в Амурском бассейне
    В ближайшее время два новых судна приступят к работе в Амурском бассейне.
    Амурский бассейнВспомогательный флотРечные перевозки
    0
    31.07.2025
    Первое судно в рамках северного завоза в порту Тикси
    Открытие навигации состоялось 22 июля.
    2025Навигацияпервое судноСеверный завоз
    0
    28.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 4
    Инфраструктурные ограничения, особенно на Восточном полигоне, не позволят значительно нарастить объем экспорта, а сложности с платежами ограничат рост импортных поставок.
    ModernWayИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    27.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 3
    Мы ожидаем дальнейшего уменьшения ставок еще на 10-15%.
    Shuttle LogisticИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    30.09.2025
    Подведены промежуточные итоги работы инспекций государственного портового контроля
    В морских портах
    государственный портовый контрольИтогиотказПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%
    05.11.2025 Самые большие в мире контейнеровозы на СПГ будут ходить под французским флагом
    05.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    05.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025
    01.11.2025 Гетеборг ждет рекорда
    31.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •