Итоги навигации в Амурском бассейне

Предварительные итоги навигации подвели в Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей. Как сообщается на сайте Росморречфлота, за навигацию 2025 года в Амурском бассейне перевезли 3,5 млн тонн грузов, что на 1,2 млн тонн больше, чем в 2024 году.

Основой грузовой базы в Амурском бассейне являются строительные грузы, на их долю приходится более 50% от всего объема перевозок. Также осуществляются перевозки нефтеналивных грузов и руды.

Отмечается рост экспортно-импортных перевозок между российскими и китайскими речными портами.

По предварительным данным, в навигацию 2025 года через международные речные пункты пропуска перевезено 640 тыс. тонн экспортно-импортных грузов. Порядка 45% приходится на зерновые грузы, около 34% – техника и оборудование, запчасти, песок, товары народного потребления.

В июне 2025 года открылись две новые линии – по перевозке руды (медного концентрата) из п. Малмыж (Нанайский район Хабаровского края) через международные речные пункты пропуска Хабаровска в Фуюань (КНР) и цемента из Тунцзяна (КНР) в Денисовку (Николаевский район).

В текущем году по Нижнему, Среднему Амуру и Зее был осуществлен завоз 2,2 тыс. тонн крупногабаритных тяжеловесных грузов для Амурского газохимического комплекса.

В рамках северного завоза в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним, доставили топливно-энергетические ресурсы для объектов коммунальной энергетики.

На международных маршрутах между пунктами пропуска России и Китая пассажирскими судами перевезено 565 тыс. пассажиров.

В ходе навигации путейцы Администрации «Амурводпуть» в рамках Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству провели совместное с китайскими специалистами инспектирование пограничных водных путей, а также Нижнего Амура на наиболее интенсивном участке плавания судов от Хабаровска до Комсомольска.

Администрация «Амурводпуть» обеспечивали безопасное судоходство на 4870 км внутренних водных путях бассейна с навигационной обстановкой. В настоящий период на водных путях Среднего и Нижнего Амура 18 судов Хабаровского и Комсомольского филиала «Амурводпуть» осуществляют уборку плавучих знаков и светосигнального оборудования с береговых навигационных знаков.

