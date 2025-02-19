Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот в регионе деятельности Дальневосточной таможни составил 208,6 млн тонн
19.02.2025

Грузооборот в регионе деятельности Дальневосточной таможни составил 208,6 млн тонн

    • Дальневосточные таможенники подвели итоги деятельности за 2024 год. В заседании итоговой коллегии ДВТУ, прошедшем во Владивостоке, в видеорежиме принял участие первый заместитель руководителя ФТС России Александр Повод, сообщает пресс-служба ДВТУ.

    Ключевые результаты:

    • грузооборот в регионе деятельности составил 208,6 млн тонн;
    • в федеральный бюджет перечислено почти 1,2 трлн рублей;
    • внешнеторговые операции осуществляли 23,3 тыс. участников ВЭД;
    • выпущено более 611 тыс. деклараций на товары. При этом каждая третья декларация выпускалась автоматически;
    • выявлено 911 фактов нарушений валютного законодательства на 7,7 млрд рублей;
    • возбуждено 198 уголовных дел и 16,5 тыс. дел об АП.

    Государственным учреждениям и организациям передано конфискованных товаров, обращенных в федеральную собственность, на сумму 442 млн рублей.

    «Пять пунктов пропуска региона находятся на особом контроле в части задач, поставленных президентом России по сокращению времени прохождения государственной границы грузовым транспортом до 10 минут. Это имеет принципиальное значение для организации работы таможенных органов.  Вместе с тем приоритетными задачами остаются: содействие развитию внешнеэкономической деятельности, укрепление экономики региона, бесперебойное функционирование таможенных органов в пунктах пропуска, а также обеспечение первоочередного порядка оформления социально значимых товаров и товаров для нужд специальной военной операции», – отметил А.Повод.

    Фото: ДВТУ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в 2024 году
    Вырос на 10,1%
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0
    05.02.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях
    Контейнерооборот вырос на 18,5%.
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.02.2025
    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2024
    Латвия и Хорватия нарастили поставки
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    28.01.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-ноябрь 2024
    Поставки из РФ осуществлялись в 11 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    31.01.2025
    В Ленском бассейне перевезли порядка 3 млн тонн грузов
    В навигацию 2024 года
    2024ИтогиЛенский бассейнНавигация
    0
    03.02.2025
    Товарооборот Россия – Турция в 2024 году
    Поставки товаров из Турции в Россию сократились на 21,5% до 8,6 млрд долларов.
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотТурция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.02.2025 Контейнерооборот российских портов в январе 2025 в деталях
    18.02.2025 M-Line расширяет ротацию китайского сервиса
    18.02.2025 Здесь убрали, там добавили
    18.02.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 2024
    18.02.2025 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    17.02.2025 Контейнерооборот лидеров, январь 2025
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •