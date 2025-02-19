Грузооборот в регионе деятельности Дальневосточной таможни составил 208,6 млн тонн

Дальневосточные таможенники подвели итоги деятельности за 2024 год. В заседании итоговой коллегии ДВТУ, прошедшем во Владивостоке, в видеорежиме принял участие первый заместитель руководителя ФТС России Александр Повод, сообщает пресс-служба ДВТУ.

Ключевые результаты:

грузооборот в регионе деятельности составил 208,6 млн тонн;

в федеральный бюджет перечислено почти 1,2 трлн рублей;

внешнеторговые операции осуществляли 23,3 тыс. участников ВЭД;

выпущено более 611 тыс. деклараций на товары. При этом каждая третья декларация выпускалась автоматически;

выявлено 911 фактов нарушений валютного законодательства на 7,7 млрд рублей;

возбуждено 198 уголовных дел и 16,5 тыс. дел об АП.

Государственным учреждениям и организациям передано конфискованных товаров, обращенных в федеральную собственность, на сумму 442 млн рублей.

«Пять пунктов пропуска региона находятся на особом контроле в части задач, поставленных президентом России по сокращению времени прохождения государственной границы грузовым транспортом до 10 минут. Это имеет принципиальное значение для организации работы таможенных органов. Вместе с тем приоритетными задачами остаются: содействие развитию внешнеэкономической деятельности, укрепление экономики региона, бесперебойное функционирование таможенных органов в пунктах пропуска, а также обеспечение первоочередного порядка оформления социально значимых товаров и товаров для нужд специальной военной операции», – отметил А.Повод.

Фото: ДВТУ