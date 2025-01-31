Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Ленском бассейне перевезли порядка 3 млн тонн грузов
31.01.2025

В Ленском бассейне перевезли порядка 3 млн тонн грузов

    • В навигацию 2024 года в Ленском бассейне перевезли 2,9 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на Администрацию Ленского бассейна, которая обслуживает водные пути на территории Якутии, Иркутской области и Чукотки. 

    С 2024 года возобновили обслуживание судоходной обстановки на участке реки Лены от Жигалово до Орлинги Верхне-Ленским районом водных путей и судоходства. Специалисты восстановили более 200 знаков судоходной обстановки.

    Общее количество береговых и плавучих знаков судоходной обстановки составило более 16 тыс. единиц, 8 тыс. из которых – освещаемые.      

    Общая протяженность обслуживаемых водных путей в Ленском бассейне составляет 22,4 тыс. км. Увеличение произошло за счет внесения в состав Ленского бассейна 717 км водных путей рек Анадырь и Канчалан Чукотского автономного округа.

    «В Ленском бассейне в силу географических и климатических особенностей внутренний водный транспорт является безальтернативным средством доставки топлива, продовольствия, стройматериалов и других жизнеобеспечивающих грузов для населения и экономики, в том числе в Арктике», — говорится в сообщении.

    Работа водного транспорта носит сезонный характер и ограничена сроками навигации, которая составляет до 5 месяцев в бассейнах рек и 2-2,5 месяца на морских участках.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2025
    Железнодорожные контейнеры, 2024
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за весь 2024 год составили 7,88 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2024Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0
    13.01.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    Провозные мощности 25 крупнейших линий в общей сложности выросли на 8,2%
    Только для подписчиков
    20242025Top-25контейнерные линии
    0
    15.01.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 выросла перевалка черных металлов
    В ноябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна увеличился на 0,4%
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    09.01.2025
    Грузовые поезда Китай-Европа через Алашанькоу в 2024 году
    По итогам 2024 года через железнодорожный КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошло […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    15.01.2025
    Контейнерооборот лидеров, итоги 2024 года
    Шанхай установил мировой рекорд
    Только для подписчиков
    2024ИтогиКонтейнерооборотСингапур
    0
    30.01.2025
    Новороссийский зерновой терминал достиг рекордных показателей перевалки
    К концу 2026 года планируется отгружать более 11 млн тонн аграрных грузов
    2024аграрные грузыИтогиНовороссийский зерновой терминал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.01.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,5%
    31.01.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 5 неделя 2025
    30.01.2025 FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз
    30.01.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024 в деталях
    30.01.2025 Контейнеровозы на вторичном рынке подорожали вдвое
    29.01.2025 Китайская контейнерная линия CULines подает иск на Amazon
    Госрегулирование Показать всё
    29.01.2025 Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    29.01.2025 В Минтрансе обсудили развитие внутренних водных путей
    24.01.2025 Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    24.01.2025 В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    22.01.2025 Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
    17.01.2025 ФТС создает Сочинскую таможню
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •