В Ленском бассейне перевезли порядка 3 млн тонн грузов

В навигацию 2024 года в Ленском бассейне перевезли 2,9 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на Администрацию Ленского бассейна, которая обслуживает водные пути на территории Якутии, Иркутской области и Чукотки.

С 2024 года возобновили обслуживание судоходной обстановки на участке реки Лены от Жигалово до Орлинги Верхне-Ленским районом водных путей и судоходства. Специалисты восстановили более 200 знаков судоходной обстановки.

Общее количество береговых и плавучих знаков судоходной обстановки составило более 16 тыс. единиц, 8 тыс. из которых – освещаемые.

Общая протяженность обслуживаемых водных путей в Ленском бассейне составляет 22,4 тыс. км. Увеличение произошло за счет внесения в состав Ленского бассейна 717 км водных путей рек Анадырь и Канчалан Чукотского автономного округа.

«В Ленском бассейне в силу географических и климатических особенностей внутренний водный транспорт является безальтернативным средством доставки топлива, продовольствия, стройматериалов и других жизнеобеспечивающих грузов для населения и экономики, в том числе в Арктике», — говорится в сообщении.

Работа водного транспорта носит сезонный характер и ограничена сроками навигации, которая составляет до 5 месяцев в бассейнах рек и 2-2,5 месяца на морских участках.

Фото: Росморречфлот