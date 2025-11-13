Информационно-аналитическое агентство
В Волго-Балтийском бассейне завершается транзитная навигация
13.11.2025

В Волго-Балтийском бассейне завершается транзитная навигация

    • В ФБУ «Администрация «Волго-Балт» подвели итоги транзитной навигации, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    В течение сезона в Волго-Балтийском бассейне было выполнено 18,4 тыс. рейсов, что на 5% превышает показатели прошлого года (17,5 тыс. рейсов).

    Общий объем перевезенных грузов составил 13,2 млн тонн, на 7,6% больше по сравнению с 2024 годом (12,3 млн тонн).

    Среди основных грузов выше всего показатели по строительным грузам, показавшим рост на 6%, и металлам (увеличение на 60 %). Объем перевозки флюсов и лесных грузов сохранился на уровне прошлого года.

    Пассажирский поток демонстрирует устойчивый рост: в 2025 году перевезли 383,3 тыс. пассажиров и выполнили 3,2 тыс. рейсов, что превышает показатели 2024 года, когда было 375,9 тыс. пассажиров и более 3 тыс. рейсов.

    С 15 ноября текущего года прекращается транзитная навигация в соответствии с установленным приказом. Однако сама навигация полностью не закрывается. Прекращают работу ГТС на зимний период.

    Последняя запланированная разводка мостов в Санкт-Петербурге по благоприятным погодным условиям может состояться в ночь с 29 на 30 ноября, в зависимости от ледовых условий и заявок судовладельцев.

    Фото: Росморречфлот


