Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях
27.06.2025

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае вырос на 31,1%

    • В мае 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 31,1% относительно показателя мая 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае вырос на 31,1%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 26,4%, импорт – на 36,5%. Каботаж сократился на 50%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2025 года соответствовала 25,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 31,2% больше, чем в мае 2024 года. Из общего объема груженых 23,7% приходилось на рефконтейнеры, 76,3% – на сухие.

    65% груженых контейнеров прошло в импорте, 35% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 30,8%.

    В мае 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,3%, порт Кавказ обработал 0,003%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.06.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2025
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    13.03.2025
    Товарооборот Россия – Япония в январе 2025 года
    Товарооборот снизился на 8,6%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЯпония
    0
    28.01.2025
    В США раскрыли схему контрабанды товаров из Китая через порты
    На 1,3 млрд долларов
    КитайКонтрабандаКонтрафактПорты
    0
    14.04.2025
    Контейнерные порты Турции, Q1 2025
    Порт-лидер нарастил перевалку.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыТурция
    0
    07.05.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2025 вырос на 7,6%
    99,9% контейнеров прошли в каботаже
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    16.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 3 неделя, 2025
    Тренд на снижение ставок
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.06.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае вырос на 31,1%
    27.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2025
    26.06.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях
    25.06.2025 Первая партия автономных рефконтейнеров с мясом из Китая на ПКТ
    25.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 снизился на 5,8%
    24.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •