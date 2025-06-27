Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае вырос на 31,1%

В мае 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 31,1% относительно показателя мая 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 26,4%, импорт – на 36,5%. Каботаж сократился на 50%.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в мае 2025 года соответствовала 25,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 31,2% больше, чем в мае 2024 года. Из общего объема груженых 23,7% приходилось на рефконтейнеры, 76,3% – на сухие.

65% груженых контейнеров прошло в импорте, 35% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 30,8%.

В мае 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,3%, порт Кавказ обработал 0,003%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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