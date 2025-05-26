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Открывается навигация в акватории терминала Беринговский
26.05.2025

Открывается навигация в акватории терминала Беринговский

    • С 27 мая на морском терминале Беринговский морского порта Анадырь открывается навигация. Соответствующее решение принято исполняющим обязанности капитана морского порта в связи с наступлением благоприятной погоды, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Первый судозаход в акваторию морского порта запланирован на 27 мая – балкер «Витус Беринг». Второе судно, балкер «Нью Саксес» на подходе к границам морского порта.

    Морской терминал Беринговский включен в границы морского порта Анадырь – самого крупного морского порта федерального значения на Чукотке. Он расположен в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива в бухте Угольной вблизи посёлка Беринговский.

    Беринговский является рейдовым терминалом. Погрузка-разгрузка морских судов осуществляется на внешнем рейде портовыми плавсредствами. Рейд доступен для захода судов с любой осадкой.

    Основным грузом является уголь, отправляемый на экспорт, а также потребителям Чукотки и Камчатки; осуществляется обработка генеральных, наливных и контейнерных грузов, необходимых для снабжения близлежащих населенных пунктов на побережье.

    Фото: Росморречфлот


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