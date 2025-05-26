Открывается навигация в акватории терминала Беринговский

С 27 мая на морском терминале Беринговский морского порта Анадырь открывается навигация. Соответствующее решение принято исполняющим обязанности капитана морского порта в связи с наступлением благоприятной погоды, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Первый судозаход в акваторию морского порта запланирован на 27 мая – балкер «Витус Беринг». Второе судно, балкер «Нью Саксес» на подходе к границам морского порта.

Морской терминал Беринговский включен в границы морского порта Анадырь – самого крупного морского порта федерального значения на Чукотке. Он расположен в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива в бухте Угольной вблизи посёлка Беринговский.

Беринговский является рейдовым терминалом. Погрузка-разгрузка морских судов осуществляется на внешнем рейде портовыми плавсредствами. Рейд доступен для захода судов с любой осадкой.

Основным грузом является уголь, отправляемый на экспорт, а также потребителям Чукотки и Камчатки; осуществляется обработка генеральных, наливных и контейнерных грузов, необходимых для снабжения близлежащих населенных пунктов на побережье.

Фото: Росморречфлот