Первое судно в рамках северного завоза в порту Тикси

В морском порту Тикси приняли первый в навигацию теплоход «Капитан Слобожанин», который в рамках северного завоза доставил народнохозяйственные и продовольственные грузы для труднодоступных районов Арктики., сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на АМП Приморского края и Восточной Арктики.

В этом году планируется переработка большого объема грузов, доставку которых будут осуществлять как морские суда с восточного и западного направлений, так и речные суда с внутренних водных путей Ленского бассейна и реки Колыма.

В 2024 году порт Тикси с терминалами переработал более 411 тыс. тонн генеральных и наливных грузов. Из них непосредственно порт Тикси – 91 тыс. тонн.

Напомним, открытие навигации в морском порту состоялось 22 июля. В связи с погодными условиями открытие навигации состоялось на неделю позже, чем в прошлом году.

Морской порт позволяет принимать суда с осадкой до 5 м.

Фото: Росморречфлот