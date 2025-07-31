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Первое судно в рамках северного завоза в порту Тикси
31.07.2025

Первое судно в рамках северного завоза в порту Тикси

    • В морском порту Тикси приняли первый в навигацию теплоход «Капитан Слобожанин», который в рамках северного завоза доставил народнохозяйственные и продовольственные грузы для труднодоступных районов Арктики., сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на АМП Приморского края и Восточной Арктики.

    В этом году планируется переработка большого объема грузов, доставку которых будут осуществлять как морские суда с восточного и западного направлений, так и речные суда с внутренних водных путей Ленского бассейна и реки Колыма.

    В 2024 году порт Тикси с терминалами переработал более 411 тыс. тонн генеральных и наливных грузов. Из них непосредственно порт Тикси – 91 тыс. тонн.

    Напомним, открытие навигации в морском порту состоялось 22 июля. В связи с погодными условиями открытие навигации состоялось на неделю позже, чем в прошлом году.

    Морской порт позволяет принимать суда с осадкой до 5 м.

    Фото: Росморречфлот


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