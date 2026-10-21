APM Terminals попросили из порта Салала

Правительство Омана не намерено продлять концессию с оператором порта Салала, компанией Salalah Port Services Company (SAOG), 30% в которой принадлежит APM Terminals, сообщает The Maritime Executive.

SAOG получил соответствующее уведомление от министерства транспорта, коммуникаций и информационных технологии Омана по итогам серии переговоров о продлении концессии.

Срок концессионного соглашения истекает в ноябре 2028 года. До этой даты портовые операции будут осуществляться в обычном режиме. Ожидается, что новый оператор будет объявлен в обозримом будущем.

SAOG заключил 30-летнее концессионное соглашение на управлением контейнерным терминалом и терминалом по перевалке генеральных грузов в 1998 году. Отдельным соглашением была оформлена договоренность о технической и операционной поддержке с APM Terminals.

SAOG рассчитывал на продление концессии. По информации компании, в 2025 году была завершена модернизация контейнерного терминала стоимостью 300 млн долларов, в результате чего его пропускная способность выросла с 4,5 млн TEU до 6,5 млн TEU.

Модернизация затронула все шесть причалов и электроподстанцию, был построен новый автомобильный подход и увеличено число рефрозеток. Кроме того, было поставлено дополнительное оборудование на сумму порядка 200 млн долларов – 10 причальных перегружателей для обработки ультраконтейнеровозов, 12 гибридных RTG, 30 портовых тягачей и два ричстакера. Правда, поскольку ясности относительно продления концессии не было, компания старалась брать оборудование в лизинг, а не покупать его.

Кто помнит (или кто смотрел фильм «Капитан Филипс»), именно из порта Салала начал свой роковой рейс захваченный в апреле 2009 года сомалийскими пиратами контейнеровоз «Maersk Alabama» . Что-то в этом есть символическое.

Фото: Shipspotting / Viktor