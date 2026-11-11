Контейнеровоз Maersk, повалил кран в китайском порту Яньтянь, задев его во время швартовки.

Как сообщает Splash, инцидент произошел 9 ноября. Контейнеровоз «Maersk Cincinnati» длиной 366 м и вместимостью 15,5 тыс. TEU столкнулся с краном, в результате чего конструкция рухнула.

«Подтвержденных сообщений о пострадавших или подробностей о каких-либо сбоях в работе терминала нет», — пишет издание.

Построенный в 2024 году контейнеровоз под сингапурским флагом выполнял рейс по одному из маршрутов альянса Gemini Cooperation на трейде Азия – Северная Европа.

Предполагается, что инциденту способствовал сильный ветер. Ранее метеорологические службы выпустили предупреждение о муссонных дождях в районе Яньтяня и прилегающих акваторий. Прогнозировались порывы ветра силой 8 баллов и выше.

«Источники в китайском судоходстве указывают на внезапные порывы ветра во время швартовки, хотя причина столкновения пока не установлена. Ни Maersk, ни оператор терминала не предоставили подробного отчета об инциденте», — уточняет Splash.

Фото: Splash / WeChat