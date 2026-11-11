Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Maersk Cincinnati Yantian
11.11.2026

Контейнеровоз Maersk повалил кран в китайском порту

    • Контейнеровоз Maersk, повалил кран в китайском порту Яньтянь, задев его во время швартовки.

    Как сообщает Splash, инцидент произошел 9 ноября. Контейнеровоз «Maersk Cincinnati» длиной 366 м и вместимостью 15,5 тыс. TEU столкнулся с краном, в результате чего конструкция рухнула.

    «Подтвержденных сообщений о пострадавших или подробностей о каких-либо сбоях в работе терминала нет», — пишет издание.

    Построенный в 2024 году контейнеровоз под сингапурским флагом выполнял рейс по одному из маршрутов альянса Gemini Cooperation на трейде Азия – Северная Европа.

    Предполагается, что инциденту способствовал сильный ветер. Ранее метеорологические службы выпустили предупреждение о муссонных дождях в районе Яньтяня и прилегающих акваторий. Прогнозировались порывы ветра силой 8 баллов и выше.

    «Источники в китайском судоходстве указывают на внезапные порывы ветра во время швартовки, хотя причина столкновения пока не установлена. Ни Maersk, ни оператор терминала не предоставили подробного отчета об инциденте», — уточняет Splash.

    Фото: Splash / WeChat


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.10.2026
    Расширена география FESCO Caravan Shuttle
    Добавлены отправки из Урумчи
    FESCO КитайКонтейнерный поездСредняя Азия
    0
    02.11.2026
    Регулярный контейнерный сервис из Новороссийска в Китай
    Через Находку
    ГК "Дело"КитайКонтейнерные перевозкиНаходка
    0
    12.05.2026
    Новая техника на воронежском терминале «ТрансКонтейнера»
    «ТрансКонтейнер» завершил установку нового козлового крана на терминале в Воронеже.
    ВоронежкранТерминалТрансКонтейнер
    0
    03.07.2026
    Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    Запустила группа FESCO
    FESCO жд сервисКитайСредняя Азия
    0
    23.06.2026
    Автомобильная логистика из Китая: успеть в срок
    Выбор маршрута строится на основе трех параметров: срока, уровня ставки и вероятности простоя.
    АвтоперевозкиИмпортКитайТРАСКО
    0
    09.11.2026
    Чебоксарский речной порт приобрел портальный кран
    В рамках создания мультимодального логистического центра
    ВолгаКонтейнерные перевозкикранречной порт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.11.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    09.11.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2026
    03.11.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.11.2026 Регулярный контейнерный сервис из Новороссийска в Китай
    02.11.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2026
    30.10.2026 FESCO о потенциале перевозок между Россией и Африкой
    Госрегулирование Показать всё
    10.11.2026 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    06.11.2026 Ратифицировано соглашение с Китаем о строительстве нового жд пути
    03.11.2026 Законопроект о «возрастном» флоте
    03.11.2026 Назначена ВрИО руководителя Росавиации
    03.11.2026 Запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции
    03.11.2026 На поддержку рыбохозяйственного комплекса выделят средства из госбюджета
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •