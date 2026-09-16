Российский морской регистр открыл новый офис в Китае

Российский морской регистр судоходства открыл новый офис в городском округе Чжоушань, восточная китайская провинция Чжэцзян, расположенном на одноименном архипелаге. Как собщил регистр своем макс-канале, церемония открытия состоялась 16 сентября 2026 года.

На торжественном мероприятии собрались представители органов власти, главы и руководители ведущих компаний и организаций региона. Кнопку запуска на символическом пусковом шаре в ознаменование начала работы нового офиса одновременно нажали генеральный директор Регистр Сергей Куликов, заместитель начальника Управления портов, судоходства и пунктов пропуска г. Чжоушань Цао Цзюнь и торговый представитель Российской Федерации в Китае Алексей Дахновский.

«Море всегда было и остается мостом между культурами. Открывая новое подразделение, мы делаем еще один шаг навстречу друг другу. Мы укрепляем деловые и дружеские связи между нашими странами, и я верю, что совместная работа на благо безопасности мореплавания – это вклад в стабильность и взаимопонимание», – подчеркнул в своем приветственном слове С. Куликов.

Руководитель Регистра также высказал искреннюю признательность людям, благодаря которым проект стал возможен и которые вложили много сил в подготовку открытия нового офиса в Чжоушане.

Как прозвучало на церемонии открытия, Чжоушань – один из крупнейших мировых центров судоремонта. По экспертным оценкам, здесь сосредоточена почти половина судоремонтных мощностей КНР – более ста крупных и средних предприятий, способных ремонтировать суда практически любого тоннажа: от небольших сухогрузов до сверхкрупных танкеров и контейнеровозов. Ежегодно местные верфи обслуживают порядка 1700 иностранных судов, и среди них немало судов под флагом Российской Федерации.

Как отметил руководитель Регистра, новый офис даст российским судовладельцам возможность получать необходимую техническую поддержку непосредственно в одном из ключевых центров мирового судоремонта и эффективнее организовывать работу своего флота в Китае.

В завершение мероприятия директор подразделения Регистра в КНР Петр Ванюков представил руководителя офиса в Чжоушане – им стал Владимир Еременко.

Фото: Российский морской регистр судоходства