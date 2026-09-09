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От мегамаксов к гигамаксам
09.09.2026

От мегамаксов к гигамаксам

    • Последнее десятилетие рост максимальной вместимости контейнеровозов остановился на отметке 24 тысячи TEU. Если до этого титул самого большого в мире контейнеровоза переходил от одного судна к другому если не каждый месяц, то каждые полгода, то теперь, казалось, потолок по вместимости достигнут. Но, по мнению аналитиков Alphaliner, отрасль готова к новому прорыву.

    О возможном появлении нового класса контейнеровозов-gigamax’ов вместимостью порядка 27,5 тыс. TEU агентство впервые начало говорить еще в 2021 году, напоминает Splash24/7.

    По расчетам, такие гиганты могут иметь около 414 м в длину и 63,3 м в ширину, что сопоставимо с сегодняшними крупнейшими 24-тысячниками длиной порядка 400 м и шириной 61 м. Контейнеры на таких gigamax’ах должны стоять в 25 рядов, плюс должна быть дополнительная площадка для размещения контейнеров в носовой части.

    Скорость у такого судна может быть 18 узлов или меньше, двигатель – двухтопливный, работающий на традиционном судовом топливе и СПГ. В Alphaliner считают, что высокооптимизированное судно с тмкими параметрами будет потреблять немногим больше бункера, чем возрастные контейнеровозы вместимостью 20,5 тыс. TEU – а перевозить сможет на 7 тыс. TEU больше.

    При этом в агентстве считают, что большинство портов, принимающих 24-тысячники, смогут обрабатывать и будущие gigamax’ы – лишние 14 метров длины и 2,5 метра ширины не станут для этого препятствием.

    А в качестве наиболее вероятного первопроходца на этом пути в Alphaliner называют Maersk. Центрально-радиальная схема (hub-and-spoke), по которой работает альянс Gemini, как раз допускает использование более крупных судов. При этом стоит отметить, что из восьми крупнейших контейнерных операторов Maersk единственный, кто не заказывал 24-тысячники. Самые большие суда линии имеют вместимость порядка 19,6 тыс. TEU.

    В качестве других возможных «кандидатов» на строительство 27-тысячников называют MSC и COSCO.

    Фото: Alphaliner via Splash24/7


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