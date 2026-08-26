Заторы в портах хуже, чем во время пандемии

Заторы в контейнерных портах превысили масштабы бедствия, зафиксированную в период пандемии. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Linerlytica, в ожидании постановки к причалам простаивают суда суммарной вместимостью более 4,3 млн TEU. На пике заторов в эпоху ковида этот показатель составлял «всего» 4 млн TEU.

Тем самым, из оборота изъято 12,6% существующего контейнерного флота. суммарная вместимость которого составляет 34,4 млн TEU, против 15,7% из 25,3 млн TEU в пандемию.

Sea-Intelligence, у которой другая методика расчетов, оценивает объем простаивающего в ожидании обработки тоннажа в 1,7 млн TEU – что тоже немало.

Как и в пандемию, фактическое сокращение провозных мощностей приводит к росту ставок – как собственно на перевозку, так и тайм-чартера.

В значительной степени рост заторов обусловлен последствиями тропических штормов в азиатском регионе, которые привели к временному закрытию китайских портов и сбоям в расписании судов.

По данным Portcast. на этой неделе в Шанхае ждут обработки 139 судов, в Нинбо – 77. При этом время ожидания на терминале Yangshan в Шанхае составляет 5-6 дней для судов, задействованных на сервисах альянса Gemini (Maersk и Hapag-Lloyd), а прочим приходится ожидать постановки к причалу еще дольше – до 7-8 дней.

Это – вдобавок к вынужденным изменениям маршрутов из-за ситуации в Ормузском проливе. По оценке Linerlytica, индекс Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) сейчас на 156% выше, чем до иранского конфликта.

А впереди еще сокращение слотов на проход судов через Панамский канал из-за снижение уровня воды, что тоже не может не сказаться соблюдении расписания и, как следствие, усугубит заторы.

Фото: Shipspotting / Eckhard Uhrbrock