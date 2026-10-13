«Дело» возобновило перевозки руды в Китай

Контейнерный оператор ГК «Дело» возобновил регулярные перевозки цинкового и свинцового концентрата из России в Китай, сообщила Группа в своем макс-канале.

«На фоне интереса представителей отечественной промышленности мы перезапустили отправки, приостановленные ранее. При этом часть грузопотока была переориентирована с полувагонов на контейнеры», – говорится в сообщении.

Составы отправляются с собственного терминала Группы в Чите до трёх раз в месяц.

«В числе преимуществ контейнерных ж/д перевозок — оптимизация процесса перевалки на границе. При смене колеи перегружается контейнер целиком, а не сам груз. Это ускоряет обработку составов и снижает риск потерь сыпучего груза при погрузочно-разгрузочных работах», – подчеркнули в Группе.

Фото: ГК «Дело»