Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Дело» возобновило перевозки руды в Китай
13.10.2026

«Дело» возобновило перевозки руды в Китай

    • Контейнерный оператор ГК «Дело» возобновил регулярные перевозки цинкового и свинцового концентрата из России в Китай, сообщила Группа в своем макс-канале.

    «На фоне интереса представителей отечественной промышленности мы перезапустили отправки, приостановленные ранее. При этом часть грузопотока была переориентирована с полувагонов на контейнеры», – говорится в сообщении.

    Составы отправляются с собственного терминала Группы в Чите до трёх раз в месяц.

    «В числе преимуществ контейнерных ж/д перевозок — оптимизация процесса перевалки на границе. При смене колеи перегружается контейнер целиком, а не сам груз. Это ускоряет обработку составов и снижает риск потерь сыпучего груза при погрузочно-разгрузочных работах», – подчеркнули в Группе.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.09.2026
    Ставки из Китая на максимуме
    Ставки на перевозку контейнеров из Китая в Москву достигли максимальных значений за последние два-три года.
    FM LogisticКитайКонтейнерные перевозкиставки
    0
    21.07.2026
    «От поступательного роста к цикличной динамике»
    Контейнерный рынок России в I полугодии 2026 года вырос на 7,1%.
    2026ГК "Дело"Контейнерный рынокроссийский рынок
    0
    06.07.2026
    Экспорт сельхозпродукции через порты Краснодарского края в КНР, 6 месяцев 2026
    Новороссийский филиал ЦОК АПК за полгода подтвердил качество и безопасность более миллиона тонн сельхозпродукции для экспорта в Китай.
    КитайсельхозпродукцияЦОК АПКЭкспорт
    0
    07.08.2026
    55 контейнеров с китайскими семечками
    Оформили на Челябинской таможне
    Зерновые грузыИмпортКитайСтатистика таможни
    0
    05.02.2026
    Грузовые поезда из Китая в Баку
    Через Транскаспийский международный транспортный коридор
    АзербайджанБакуЖелезная дорогаКитай
    0
    25.08.2026
    ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок
    Группа компаний «Дело» представила собственную аналитику уровня и динамики контейнеризации железнодорожных перевозок в России.
    ГК "Дело"жд перевозкиКонтейнеризация
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.10.2026 Структура MSC претендует на новый терминал в Гдыне
    13.10.2026 Расширена география FESCO Caravan Shuttle
    13.10.2026 «Дело» возобновило перевозки руды в Китай
    12.10.2026 Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу
    09.10.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2026
    08.10.2026 Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2026 Про маркетплейс для речного транспорта
    12.10.2026 Частично снят запрет на экспорт дизельного топлива
    12.10.2026 Более 250 миллиардов на развитие Севморпути
    09.10.2026 В ЮТУ пресекли коррупционную схему
    09.10.2026 Время работы ЦЭД Северо-Западной электронной таможни увеличено
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •