Кибератака на Maersk

AP Moller-Maersk подтвердил очередную кибератаку. Как сообщает Splash, хакеры получили доступ к старой IT-системе и извлекли данные. Это случилось спустя шесть лет после кибератаки с использованием вируса NotPetya. Тогда ущерб для компании обошелся в 600 млн долларов.

«На этот раз, как пояснили в Maersk, инцидент был связан с устаревшей локальной системой, унаследованной в результате предыдущего приобретения», — пишет Splash.

Команда кибербезопасности Maersk начала расследование и предприняла шаги для защиты системы. «Наши выводы на данный момент убедительно свидетельствуют о том, что никакие конфиденциальные данные не были раскрыты, — цитирует издание представителя Maersk. — Взлом затронул только устаревшую систему, и нет никаких признаков того, что другие системы Maersk или системы клиентов и партнеров, подключенные в том числе через электронный обмен данными, были скомпрометированы».

Сбоев в работе с клиентами не ожидается, цифровые платформы для бронирования и управления отгрузками продолжают функционировать в обычном режиме.

«Maersk не назвал приобретенный бизнес, ставший предметом инцидента, не раскрыл, какие данные были извлечены, и не назвал лиц, причастных к атаке, — уточняет издание. — Однако это информация последовала за заявлениями хакерской группы, называющей себя WhiteArmor, о том, что она получила около 100 ГБ данных с платформы, связанной с LF Logistics, гонконгской логистической компанией, которую Maersk приобрела за 3,6 млрд долларов в 2022 году».

По имеющимся данным Spalsh, группа потребовала 5 млн долларов в биткоинах. Но эти требования остаются неподтвержденными. Maersk также не подтвердил никакой связи между выкупом и кибератакой.

Напомним, IT-система Maersk подверглась кибератаке летом 2017 года. Изначально ущерб в группе оценивали в сумму порядка 250-300 млн долларов.

Фото: Splash / Cydome