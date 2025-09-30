Информационно-аналитическое агентство
IMO продолжает работу над нормативной базой по использованию альтернативного топлива
30.09.2025

IMO продолжает работу над нормативной базой по использованию альтернативного топлива

    • С 8 по 12 сентября 2025 в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) прошла 11-я сессия Подкомитета по перевозке грузов и контейнеров (ССС 11), в работе которой приняла участие российская делегация.

    Как сообщает пресс-служба Минтранса, Подкомитет продолжил работу над рекомендательными Руководствами IMO по использованию новых видов судового топлива с низкими или нулевыми выбросами парниковых газов (альтернативное топливо). В частности, завершена разработка Руководства по применению водорода в качестве топлива, а также Руководства по использованию груза аммиака в качестве топлива на судах-газовозах. Существующие требования к Главе 16 Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом, дополнены требованиями к устройствам предотвращения выбросов аммиака из топливной системы в атмосферу, а также требованиями к системам обнаружения газа, аварийно-предупредительной сигнализации, к системе аварийного отключения (ESD) и другим аспектам безопасности. Оба документа утверждены Подкомитетом и будут направлены для принятия на 111-ю сессию Комитета по безопасности на море (КБМ 111) в июне 2026 года.

    В отношении транспортировки конкретных видов сжиженных газов Подкомитетом подготовлена новая редакция Временных рекомендаций по транспортировке сжиженного водорода наливом (Interim Recommendations for Carriage of Liquefied Hydrogen in Bulk), предусматривающая новый раздел D в части требований к мембранной системе хранения жидкого водорода.

    Подкомитет согласовал большой объем поправок к Кодексу МКГ в части конструкции грузовых систем, судовых систем, противопожарных систем, интегрированных систем автоматизации, а также в части расширения перечня газов, которые могут использоваться в качестве топлива при перевозке в качестве груза, и ряд других. Поправки планируется представить для одобрения на КБМ 111 и последующего принятия на КБМ 112 в декабре 2026 года. Поправки в отношении требований, которые могут повлечь существенное дооборудование, будут применяться к судам, построенным 1 июля 2028 года и позднее, и не затронут существующие суда.

    По вопросам, связанным с разработкой мер по предотвращению потерь контейнеров в море, Подкомитет продолжил работу по пересмотру циркуляра IMO MSC.1/Circ.1353/Rev.2 «Руководство по разработке наставлений по креплению грузов» и разработке стандартов эффективности и руководящих принципов в отношении программного обеспечения для крепления грузов.

    В рамках Подкомитета последовательно проводится работа по совершенствованию положений Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) и Международного кодекса морской перевозки навалочных грузов (МК МПНГ). С целью включения в Кодексы обсуждались требования по перевозке новых видов грузов, а также изменения в индивидуальные карточки существующих навалочных и опасных грузов на основании анализа опыта их перевозки.

    Следующая сессия Подкомитета (ССС 12) пройдет в период с 14 по 18 сентября 2026 года.


