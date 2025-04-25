Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый 8-тысячник PIL на СПГ
25.04.2025

Первый 8-тысячник PIL на СПГ

    • Pacific International Lines (PIL) провел церемонию имянаречения контейнеровоза вместимостью 8,2 тыс. TEU с двухтопливным двигателем, способным работать на СПГ. Как сообщили SeaNews в компании, судно получило название «Kota Oasis».

    Это пятый контейнеровоз PIL, работающий на СПГ – и первый в серии из четырех судов так называемого «О» класса, заказанных PIL на верфи Yangzijiang Shipbuilding. Помимо СПГ, эти контейнеровозы смогут использовать в качестве топлива биометан. Кроме того, топливные танки судов «О» класса могут быть доработаны под аммиак.

    Четыре контейнеровоза на СПГ (так называемый «Е» класс), ранее принятые в состав флота линии, имеют вместимость 14 тыс. TEU.

    В настоящее время в портфеле заказов PIL 13 контейнеровозов на СПН.

    Фото: Mega Ship’s Videos


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2025
    HMM принял в эксплуатацию первый контейнеровоз на метаноле
    В этом году перевозчик получит еще восемь таких судов
    9-тысячникHMMконтейнеровозметанол
    0
    29.01.2025
    В Красном море горит дрейфующий контейнеровоз
    Экипаж покинул судно
    контейнеровозКрасное морепожар на борту
    0
    24.03.2025
    С контейнеровоза MSC упали контейнеры во время шторма
    У берегов Португалии
    MSCконтейнеровозКонтейнерыПортугалия
    0
    14.02.2025
    Первый собственный контейнеровоз ONE
    Судно будет носить название «ONE Sparkle».
    ONEИмянаречениеконтейнеровозНовострой
    0
    26.03.2025
    Evergreen заплатит самую высокую цену за новые контейнеровозы
    Цены на эти суда достигли исторического максимума
    EvergreenHapag-Lloydконтейнеровозновострои
    0
    05.03.2025
    Первый контейнеровоз CMA CGM на метаноле
    Сделал свой первый судозаход
    CMA CGMконтейнеровозметанолНовострой
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.04.2025 Новый сервис из Китая на Дальний Восток
    25.04.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025: экспорт в плюсе, импорт в минусе
    24.04.2025 Первый судозаход FESCO в Индонезию
    24.04.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2025 в деталях
    23.04.2025 Запущен регулярный жд сервис из Москвы в Пермь
    22.04.2025 «ТрансКонтейнер» увеличил вместимость терминала в Архангельске
    Госрегулирование Показать всё
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •