Первый 8-тысячник PIL на СПГ

Pacific International Lines (PIL) провел церемонию имянаречения контейнеровоза вместимостью 8,2 тыс. TEU с двухтопливным двигателем, способным работать на СПГ. Как сообщили SeaNews в компании, судно получило название «Kota Oasis».

Это пятый контейнеровоз PIL, работающий на СПГ – и первый в серии из четырех судов так называемого «О» класса, заказанных PIL на верфи Yangzijiang Shipbuilding. Помимо СПГ, эти контейнеровозы смогут использовать в качестве топлива биометан. Кроме того, топливные танки судов «О» класса могут быть доработаны под аммиак.

Четыре контейнеровоза на СПГ (так называемый «Е» класс), ранее принятые в состав флота линии, имеют вместимость 14 тыс. TEU.

В настоящее время в портфеле заказов PIL 13 контейнеровозов на СПН.

Фото: Mega Ship’s Videos