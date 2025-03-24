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С контейнеровоза MSC упали контейнеры во время шторма
24.03.2025

С контейнеровоза MSC упали контейнеры во время шторма

    • Контейнеровоз MSC потерял 15 контейнеров у побережья Португалии во время шторма, сообщает Splash.

    «MSC Houston V» вместимостью 4,4 тыс. TEU, следовавший из порта Пирей в Ливерпуль, из-за шторма «Мартиньо» в Атлантическом океана, вызвавшего волнение на море и порывы ветра до 90 км/ч, потерял 15 контейнеров, а также получил смещение штабелей контейнеров на борту, несколько контейнеров свисали с борта.

    Судно было вынуждено экстренно пришвартоваться в испанском порту Виго. В настоящее время Администрация порта разрабатывает план по безопасному перемещению сместившихся контейнеров.

    «Пока неизвестно, как долго продлится операция. В настоящее время разрабатываются планы по безопасности и логистике. Главное, что судно находится в порту и не создает риска для судоходства, особенно для рыболовных судов из-за его размера», — отметили в порту.

    Длина контейнеровоза «MSC Houston V» составляет 266 м, год постройки – 2010.

    Фото: Container News / Europasur


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