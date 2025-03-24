С контейнеровоза MSC упали контейнеры во время шторма

Контейнеровоз MSC потерял 15 контейнеров у побережья Португалии во время шторма, сообщает Splash.

«MSC Houston V» вместимостью 4,4 тыс. TEU, следовавший из порта Пирей в Ливерпуль, из-за шторма «Мартиньо» в Атлантическом океана, вызвавшего волнение на море и порывы ветра до 90 км/ч, потерял 15 контейнеров, а также получил смещение штабелей контейнеров на борту, несколько контейнеров свисали с борта.

Судно было вынуждено экстренно пришвартоваться в испанском порту Виго. В настоящее время Администрация порта разрабатывает план по безопасному перемещению сместившихся контейнеров.

«Пока неизвестно, как долго продлится операция. В настоящее время разрабатываются планы по безопасности и логистике. Главное, что судно находится в порту и не создает риска для судоходства, особенно для рыболовных судов из-за его размера», — отметили в порту.

Длина контейнеровоза «MSC Houston V» составляет 266 м, год постройки – 2010.

Фото: Container News / Europasur