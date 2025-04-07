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Новый генеральный в Торговом порту Посьет
07.04.2025

Новый генеральный в Торговом порту Посьет

    • Генеральным директором АО «Торговый порт Посьет» (входит в Группу «Мечел») назначен Юрий Пронькин, сообщили SeaNews в компании.

    Ю.Пронькин окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».

    В 2007-2012 годах он занимал должность заместителя начальника управления – заместителя главного государственного инспектора Черноморского управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в 2013-2014 годах работал заместителем генерального директора ЗАО «Южный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота», в 2014-2017 годах возглавлял отдел ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря». В 2017-2023 годах занимал должность директора морского терминала по перегрузке нефтепродуктов, начальник дирекции по строительству морского терминала по перегрузке нефтепродуктов ООО «ТемрюкМорТранс», ГК «Славянск ЭКО», в 2023-2024 годах был генеральным директором ООО «ОТЭКО-Терминал».

    В «Торговом порту Посьет» Ю.Пронькин возглавит работу по дальнейшей реализации программы технического перевооружения портовых мощностей и модернизации специализированного угольного терминала, а также по привлечению новых грузоотправителей.

    Фото: Пресс-служба ПАО «Мечел»


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