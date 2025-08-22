Информационно-аналитическое агентство
180 тысяч мальков осетра выпустила ОТЭКО в Краснодарском крае
22.08.2025

180 тысяч мальков осетра выпустила ОТЭКО в Краснодарском крае

    • С 19 по 21 августа 2025 года «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, в рамках компенсационных мероприятий выпустила в водные объекты рыбохозяйственного значения Краснодарского края молодь русского осетра.

    Как сообщили SeaNews в компании, почти 180 000 мальков средней штучной навеской 8,13 грамма выпущены в реку Протока с Гривенского осетрового рыбоводного завода, где их несколько месяцев выращивали рыбоводы и ихтиологи. Место для выпуска было рекомендовано специалистами из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

    180 тысяч мальков осетра выпустила ОТЭКО в Краснодарском краеПосле «детского сада» в бассейнах и прудах рыбоводного завода река Протока стала для маленьких осетров своеобразной «школой» жизни и отправной точкой в большое путешествие. Совсем скоро они возьмут курс на Азовское море, чтобы пополнить популяцию Азово-Черноморского бассейна.

    Специальная комиссия, в состав которой вошли представители отдела воспроизводства водных биологических ресурсов и отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и руководитель Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод», приняла работы по выпуску молоди русского осетра, подтвердив их соответствие всем требованиям.

    «За каждым мальком, отправляющимся в самостоятельную жизнь, стоит кропотливая работа и самые современные биологические технологии, – рассказала руководитель управления промышленной экологии ОТЭКО Анна Политыко. – До берега реки молодь перевозят в цистернах с чистой водой емкостью 3 тысячи литров каждая. В одной цистерне можно транспортировать до 35 тысяч особей, в ней поддерживается необходимая температура и оптимальный уровень кислорода, чтобы мальки не испытывали лишний стресс. Выпуск в реку осуществляется через специальный желоб, из которого молодь вместе с водой попадает в водоем. Все эти мероприятия направлены на повышение приживаемости и успешную миграцию молоди в Азовское море. Возрождение осетровых – это сложная задача, и мы как экологически ответственная компания рады, что можем вносить свой значительный вклад в ее решение, поддерживая экологическую политику региона».

    ОТЭКО, отметили в компании, активно участвует в восстановлении популяций осетровых и пресноводных видов рыб. С 2010 года в сотрудничестве с рыбоводными заводами Краснодарского края и Ростовской области компания выпустила в водоемы региона более 3 млн особей пресноводных видов рыб – белого амура, белого толстолобика и 2 миллионов мальков осетровых видов – русского осетра и стерляди.

    В прошлом году, рассказали в ОТЭКО, выпуск мальков русского осетра в реку Кубань превратился в настоящий праздник – экологический фестиваль «Реки впадают в моря», в котором приняли участие школьники Тамани, волонтёры «Энергии добра» и почетные гости.

    Фото: ОТЭКО

     


  •  




