Аналитический дайджест SeaNews, 27-31 января 2024

Мировой контейнерный рынок
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2025
Ставки снизились.
Контейнеровозы на вторичном рынке подорожали вдвое
В 2024 году было продано 333 судна.
Российский транспортный сектор
В Ленском бассейне перевезли порядка 3 млн тонн грузов
В навигацию 2024 года.
Российский контейнерный рынок
Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 вырос на 10,9%
Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%.
FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз
На импорт группа отправила почти 9 тыс. TEU.
Товарооборот
Товарооборот Россия – Грузия в 2024 году
По данным национальной службы статистики Грузии, в 2024 году товарооборот между Россией и Грузией.
Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024
Поставки из России сократились на треть.
Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-ноябрь 2024
Поставки из РФ осуществлялись в 11 стран ЕС.
Товарооборот Россия – Южная Корея в 2024 году
Снизился на 23,9%.
Поставки в страны Евросоюза увеличились почти на четверть.
Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 11 месяцев 2024
В стоимостном значении на Францию пришлось 70% российского экспорта СПГ.
Порты
Грузооборот российских портов в декабре 2024 в деталях
Снизился на 3,2%.
Фрахтовый рынок
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5, 2025
Ставки не меняются третью неделю подряд.
Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2025
Ставки уменьшились.
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 5, 2025
Разнонаправленная динамика.
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 5, 2025
Ставки не меняются третью неделю подряд.
Бункерный рынок
Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2025
Цены на бункерное топливо демонстрируют разнонаправленную динамику.
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 5 неделя 2025
Цены на топливо продолжают снижаться.
Фото: FESCO