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Аналитический дайджест SeaNews, 27-31 января 2024
31.01.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 27-31 января 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2025

    Ставки снизились.
     

    Российский транспортный сектор

    В Ленском бассейне перевезли порядка 3 млн тонн грузов

    В навигацию 2024 года.
     

    Российский контейнерный рынок

    Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 вырос на 10,9%

    Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%.
     
     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Грузия в 2024 году

    По данным национальной службы статистики Грузии, в 2024 году товарооборот между Россией и Грузией.
     
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024

    Поставки из России сократились на треть.
     

    Поставки в страны Евросоюза увеличились почти на четверть.

    Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 11 месяцев 2024

    В стоимостном значении на Францию пришлось 70% российского экспорта СПГ.

    Порты

    Грузооборот российских портов в декабре 2024 в деталях

    Снизился на 3,2%.

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5, 2025

    Ставки не меняются третью неделю подряд.
     
    Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2025

    Ставки уменьшились.
     
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 5, 2025

    Разнонаправленная динамика.
     
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 5, 2025

    Ставки не меняются третью неделю подряд.
    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2025

    Цены на бункерное топливо демонстрируют разнонаправленную динамику.
     

    Фото: FESCO


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