Аналитический дайджест SeaNews, 27-31 января 2024

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2025

Ставки снизились.

Контейнеровозы на вторичном рынке подорожали вдвое В 2024 году было продано 333 судна.

Российский транспортный сектор

В Ленском бассейне перевезли порядка 3 млн тонн грузов

В навигацию 2024 года.

В Енисейском бассейне увеличился объем грузовых перевозок На 4,2%

Российский контейнерный рынок

Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 вырос на 10,9%

Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2024 в деталях Вырос на 5,8%.

FESCO нарастила контейнерные перевозки между Индией и Новороссийском почти в 7 раз На импорт группа отправила почти 9 тыс. TEU.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Грузия в 2024 году

По данным национальной службы статистики Грузии, в 2024 году товарооборот между Россией и Грузией.

Товарооборот Россия – Южная Корея в 2024 году Снизился на 23,9%.

Поставки в страны Евросоюза увеличились почти на четверть. Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 11 месяцев 2024 В стоимостном значении на Францию пришлось 70% российского экспорта СПГ.

Порты

Грузооборот российских портов в декабре 2024 в деталях

Снизился на 3,2%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5, 2025

Ставки не меняются третью неделю подряд.

Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2025

Цены на бункерное топливо демонстрируют разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 5 неделя 2025 Цены на топливо продолжают снижаться.

Фото: FESCO