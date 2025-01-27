Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 вырос на 10,9%

Контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2024 года увеличился на 10,9% относительно показателя декабря 2023 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%. В каботаже было перевалено на 14,6% больше, чем в декабре 2023 года. Транзит снизился на 82%.

Груженых контейнеров было обработано на 13,7% больше, чем в декабре 2023 года. Из общего объема груженых 11,2% приходилось на рефконтейнеры, 88,8% – на сухие.

57,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,9% – в экспорте, 17,5% – в каботаже и 0,3% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 3,3%.

В декабре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 47,3%, Балтийский бассейн обработал 28,4%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 20,8%, 3,4% и 0,2% соответственно.

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