Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в марте 2022 года в деталях
27.01.2025

Грузооборот российских портов в декабре 2024 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в 2024 году
    Вырос на 10,1%
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0
    15.01.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2024
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 11 месяцев 2024 года составил 169,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2024ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0
    17.01.2025
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2024
    Грузооборот вырос на 3,4%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    15.01.2025
    Контейнерооборот лидеров, итоги 2024 года
    Шанхай установил мировой рекорд
    Только для подписчиков
    2024ИтогиКонтейнерооборотСингапур
    0
    21.01.2025
    Грузооборот речных портов Китая в январе-ноябре 2024
    Речные порты Китая обработали 36% всех грузов
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    09.01.2025
    Грузовые поезда Китай-Европа через Алашанькоу в 2024 году
    По итогам 2024 года через железнодорожный КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошло […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.01.2025 Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10%
    27.01.2025 Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай
    27.01.2025 Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 вырос на 10,9%
    27.01.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2025
    24.01.2025 FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%
    24.01.2025 Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    24.01.2025 Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    24.01.2025 В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    22.01.2025 Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
    17.01.2025 ФТС создает Сочинскую таможню
    16.01.2025 Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываются
    14.01.2025 Утвержден проект соглашения между РФ и Азербайджаном о развитии транзитных перевозок
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •