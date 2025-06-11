Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 увеличился на 34,6%

В апреле 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя апреля 2024 года на 34,6%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 14,6%, импорт – в 2 раза. В каботаже было перевалено на 26,2% больше, чем годом ранее.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года соответствовала 0,15%.

Груженых контейнеров было обработано на 50% больше, чем в апреле 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

71% груженых контейнеров прошло в импорте, 18,5% – в экспорте, 10,6% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 24,6%.

В отчетном месяце доля порта Оля в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 60%, Астрахань перевалила 40%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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