Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
20.08.2025

    • Грузооборот порта Гамбург составил по итогам первого полугодия 2025 года 57,8 млн тонн, на 3,6% больше, чем годом ранее, сообщили SeaNews в объединении Hafen Hamburg Marketing.

    Рост в значительной степени обеспечен увеличением контейнерооборота на 9,3% до 4,2 млн TEU. Импортный контейнеропоток вырос на 11,6%, экспортный – на 6,9%. В тоннах перевалка контейнерных грузов составила 41,2 млн тонн, что соответствует 71,3% всего грузооборота порта.

    Положительная динамика контейнерооборота обусловлена в первую очередь ростом на азиатском направлении – на 10,7% до 1,8 млн TEU. В том числе оборот с Малайзией вырос на 93,2% до 169 тыс. TEU, с Индией – на 41,6% до 137 тыс. TEU, с Китаем – на 10,5% до 1,2 млн TEU. Перевозки между Гамбургом и странами Балтийского моря увеличились на 20,8% до 734 тыс. TEU, в том числе оборот с Данией вырос на 36% до 98 тыс. TEU, с Финляндией – на 20,1% до 125 тыс. TEU, с Польшей – на 28,8% до 182 тыс. TEU. Среди важнейших торговых партнеров Гамбурга снижение произошло только в контейнерообороте с США – на 19,3% до 275 тыс. TEU, что логично объясняется повышением торговых пошлин.

    Объемы трансшипмента по итогам первых шести месяцев 2025 года увеличились на 23,8% до 1,6 млн TEU, оборот с hinterland’ом – на 2,2% до 2,6 млн TEU.

    Число судозаходов контейнеровозов в Гамбург увеличилось по сравнению с первым полугодием 2024 года на 0,7%, в том числе крупнотоннажных судов различных типоразмеров вместимостью свыше 10 тыс. TEU – на 51,6% до 285 судозаходов, из них ультраконтейнеровозов вместимостью свыше 24 тыс. TEU – на 29,6% до 127 судозаходов.

    Оборот конвенциональных генеральных грузов сократился на 3,7% до 0,6 млн тонн, массовых грузов (к которым в Гамбурге относят как навал и насыпь, так и налив) – на 3,8% до 16 млн тонн. Внутри этого укрупненного сегмента массовых грузов произошел рост оборота наливных – на 10,3% до 4,7 млн тонн и снизился объем навалочных – на 6,6% до 8,5 млн тонн. Перевалка сельхозгрузов упала на 13,9% до 2,9 млн тонн. Как поясняют в порту, на снижение перевалки навалочных повлияло падение спроса на уголь и руду, в сегменте сельхозгрузов экспорт пшеницы обрушился на 80,8% до 852 тыс. тонн, при этом вырос импорт масличных культур – на 8,9% до 1,7 млн тонн.

    Фото: Hafen Hamburg Marketing


    • Добавить комментарий

