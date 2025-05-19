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ОТЭКО цифровизировала корпоративное общение
19.05.2025

ОТЭКО цифровизировала корпоративное общение

    • Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, завершила процесс цифровизации корпоративного общения и совместной работы. Как сообщили SeaNews в компании, для улучшения взаимодействия между грузовыми терминалами, филиалами и другими структурами компании было запущено частное «облако» на базе TrueConf Enterprise.

    Компании требовалась цифровизация совместной работы и общения по всей структуре ОТЭКО, включая два морских терминала на Таманском полуострове и головной офис в Москве. ИТ-департамент приступил к созданию

    Перед ИТ-департаментом стояла задача по созданию частного «облака», которое бы объединило все рабочие места, переговорные помещения и личные устройства сотрудников по всей структуре ОТЭКО, включая два морских терминала на Таманском полуострове и головной офис в Москве, в единое адресное пространство с возможностью проводить неограниченное количество онлайн-встреч и решать рабочие задачи в защищённом мессенджере.

    Главными требованиями к программному обеспечению были технологическая независимость от внешних факторов, гарантия доступности и корректной работы 24/7, а также наличие регулярных обновлений и оперативной технической поддержки.

    Для этого во внутреннем контуре ОТЭКО развернули российскую систему объединённых коммуникаций TrueConf Enterprise, которая стала ядром цифрового общения и обеспечила хранение данных на внутренних серверах компании. Система работает на защищенном протоколе связи и гарантирует полный административный контроль над доступом к видеоконференцсвязи и мессенджеру, а также доступность этих служб независимо от любых внешних факторов.

    Для общения в чатах, видеоконференциях и для совместной работы сотрудники ОТЭКО используют кросс-платформенные приложения TrueConf на рабочих местах и в мобильных устройствах. Для удобства пользователей в приложениях доступна адресная книга с разделением по департаментам и подробной информацией о коллегах, включая их статусы доступности для общения в данный момент времени.

    К частному «облаку» подключили и ранее приобретенные ВКС-терминалы других производителей – они используются для онлайн-встреч в переговорных комнатах. Систему также интегрировали с корпоративной телефонией ОТЭКО. Частное «облако» используется как для внутренних совещаний, так и для внешних встреч.

    Фото: ОТЭКО


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