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Практический тренинг «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи»
07.05.2025

Практический тренинг «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи»

    • Aurora Line приглашает представителей компаний-участников рынка морских контейнерных перевозок: грузовладельцев, экспедиторов, линейных операторов, специалистов по логистике и цепям поставок принять участие в Практическом Тренинге «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи», который пройдёт 26 мая в Санкт-Петербурге в Гранд Отеле Мойка 22.

    Тренинг будет посвящен вопросам актуального состояния и перспективам рынка морской логистики России. Гости получат ответы на вопросы о том, как перевозчикам и грузовладельцам адаптироваться к новым условиям, сложившимся после ухода глобальных перевозчиков с российского рынка; почему одни из пришедших им на смену операторов уже пришли к банкротству, а другие – успешно развивают бизнес и наращивают обороты; получат реальные инструменты для оценки надёжности контейнерной линии при выборе оператора для своих-бизнес задач. Основным спикером выступит Алексей Парилов, Генеральный директор ООО «Аврора Лайн».

    Принять участие в Тренинге можно будет бесплатно при условии предварительной регистрации.

    Aurora Line – морская контейнерная линия, ведущая активную деятельность с 2023 года. Осуществляла перевозки между Архангельском и Турцией, по Средиземноморскому и Черноморскому направлениям между Санкт-Петербургом, Турцией и Египтом и между новороссийском и турецкими портами. В настоящее время Aurora Line сосредоточена на прямых перевозках между портами Китая и Санкт-Петербургом.

    Программа Практического Тренинга

    «Устойчивость контейнерной линии: цифры, а не слухи»

    26.05.2025, 09:30 – 13:00

    Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 22 (отель «Гранд Отеле Мойка 22»

    09:30–10:30 Регистрация / Приветственный кофе, нетворкинг, знакомство с командой «Аврора лайн».

    10:30–11:45 Первый блок.

    Бизнес-модель контейнерной линии: Расходы, доходы, фрахт судов, структура затрат, рентабельность / Алексей Парилов, генеральный директор ООО «Аврора Лайн».

    11:45–12:00 Перерыв на кофе: Нетворкинг, знакомство с командой «Аврора Лайн».

    12:00–13:00 Второй блок.

    Инструменты для анализа устойчивости перевозчика: Методика оценки, практические кейсы, ключевые вопросы к линии / Алексей Парилов, генеральный директор ООО «Аврора лайн».


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