Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

Контейнеровоз из китайского порта Нинбо прибыл в британский Феликстоу, впервые пройдя транзитом по Северному морскому пути, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Минтранса со ссылкой на информацию «Росатома».

Как подчеркнули в госкорпорации, это первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути.

Судно вышло 23 сентября и достигло Европы всего за 20 дней, доставив почти 25 тысяч тонн груза. Обычный путь через Суэцкий канал, напомнили в Минтрансе, занимает больше месяца.

«Маршрут через российскую Арктику — новая реальность глобальной логистики. Протяженность Северного морского пути составляет около 5 600 километров — вдвое короче южного маршрута. СМП активно развивается благодаря новым ледоколам, современным навигационным системам и международному интересу. Внедрение технологий проводится в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»», — отметили в Минтрансе.

Информационно-навигационное обеспечение судна по пути следования осуществил «Главсевморпуть» (предприятие «Росатома»).

Фото: Росатом

Карта: Министерство транспорта РФ