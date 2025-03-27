Глава Якутии: Эффективность Севморпути должна повышаться за счет развития транспортных коридоров «Север — Юг»

Эффективность Севморпути должна повышаться за счет развития транспортных коридоров «Север — Юг» и активного использования внутренних водных путей. Такое заявление, как сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, сделал на VI Международного арктического форума в ходе обсуждения модели развития Севморпути глава Якутии Айсен Николаев.

«Эффективность экономической модели Северного морского пути будет способствовать развитию арктических прибрежных территорий только в том случае, если мы будем повышать меридианальную связанность и мультимодальную эффективность. Только тогда мы получим синергический эффект. Иначе это будет просто линия, по которой будут ходить иностранные караваны, а мы будем наблюдать за этим как зрители», — сказал в своем выступлении глава Якутии.

Развитие СМП, подчеркнул А.Николаев, означает новые перспективы для Якутии и всей Восточной Арктики. Он, в частности, отметил важность нового транспортного пути — Северо-Восточного коридора, который свяжет Китай и Амурскую область через переход «Джалинда-Мохэ». Далее грузы по железной дороге могут быть отправлены до Нижнего Бестяха, откуда в период навигации по реке Лена будут доставляться до порта Найба с дальнейшей перевалкой на Севморпуть.

«Эффективность этого проекта высокая, интерес у китайских и российских партнеров большой. Мы активно прорабатываем этот проект совместно с Республикой Саха (Якутия), Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян. Надеемся, что уже в следующем году начнем тестовый запуск маршрута пока без строительства железнодорожного моста через Амур», — сказал глава республики.

Айсен Николаев рассказал о проекте «Восточный Меридиан» — ответвлении от федеральной дороги Колыма в районе Хандыги с выходом через Янскую группу районов республики на Усть-Куйгу, а затем — к порту Найба. «Этот маршрут радикально сокращает внутренние расходы, связанные с северным завозом и развитием месторождений полезных ископаемых в северо-восточной Якутии», — отметил А.Николаев.

Глава Якутии также акцентировал внимание участников обсуждения на обеспечении мультимодальности перевозок, для чего необходимо широкое вовлечение внутренних водных путей. Он сообщил, что в рамках госпрограммы развития судостроения в Якутии завершается первый этап строительства Жатайской судоверфи. Тем не менее, потребность в грузовых судах остается высокой, и задача по обновлению речного флота является приоритетной для страны.

Среди других важнейших вопросов глава республики обозначил проблемы безопасности движения по Севморпути, формирования полноценной спасательной инфраструктуры, в том числе — строительства крупного аварийно-спасательного центра в поселке Тикси. «Спасательная служба — это абсолютный приоритет, и с этим нельзя шутить. Это вопрос жизни и безопасности людей», — подчеркнул он.

Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве