Севморпуть: альтернатива южному маршруту или нет?
30.12.2025

Севморпуть: альтернатива южному маршруту или нет?

    • Своим мнением о том, почему северный морской путь не дает ожидаемого эффекта для контейнерных перевозок, с SeaNews поделился Михаил Дьяконов, СЕО и учредитель логистической компании «Фрэйт Логистик Групп».

    Севморпуть: альтернатива южному маршруту или нет?В последнее время все чаще можно слышать о потенциале Северного морского пути в качестве полноценной альтернативы привычным южным маршрутам, в том числе через Суэцкий канал. Действительно, важность СМП растет, он расширяет возможности для перевозчиков, но реальная эффективность, особенно в контексте контейнерных линий, остается относительно низкой – как из-за экономических аспектов, так и по погодным причинам.

    Сразу стоит напомнить о разделении функций СМП. Он изначально создавался как внутрироссийский проект и на сегодня является важной транспортной артерией для страны: по нему происходит снабжение Заполярья, также СМП необходим для освоения месторождений на шельфе Северного Ледовитого океана.

    Что касается международной торговли, то здесь Севморпуть остается нишевым инструментом. В период летней навигации маршрут используется для доставки грузов из Китая, Японии и Южной Кореи в порты РФ (Балтика, Мурманск, Архангельск) и Северной Европы и в обратном направлении. Особенно это актуально для сравнительно тихоходных судов, которым сокращение расстояния дает значительную экономию по времени доставки.

    В своей практике «Фрэйт Логистик Групп» неоднократно использовала отправку контейнеров клиентов через СМП из северных портов Китая в Санкт-Петербург и Калининград. В этих случаях срок доставки составлял 41-43 дня – против около 50 дней по южному пути.

    При использовании СМП мы должны принимать во внимание несколько факторов. Во-первых, навигация здесь ограничена периодом с августа по октябрь, то есть всего четверть года. И даже в этот период погода может резко меняться, что приводит к увеличению сроков доставки.

    Во-вторых, расстояние – не единственное условие эффективности перевозок. Дело в том, что по южным маршрутам контейнеровозы идут со скоростью около 20 узлов, а на СМП средняя скорость снижается до 15 узлов и ниже. Это происходит как из-за ледовой обстановки, так и по другим соображениям безопасности. В результате выигрыш в расстоянии оборачивается потерей скорости, а реальное время транзита может почти не отличаться от более протяженных маршрутов.

    Третий фактор – технические требования к судам, которые должны иметь определенный ледовый класс. Крупнотоннажные контейнеровозы, спроектированные с учетом прохождения через Суэцкий канал, для СМП не подходят. Единственным экономически оправданным вариантом остается использование, как отмечалось выше, более тихоходных судов меньшей вместимости, которые и на южном маршруте развивают скорость не более 15 узлов. Для них сокращение расстояния прямо пропорционально сокращению времени в пути.

    В противовес этим обстоятельствам, сроки отправки южным путем через Суэцкий канал практически не зависят от погодных условий и, как совершенно очевидно, ледовой обстановки. Это позволяет организовать перевозки по четкому расписанию с точными датами прибытия грузов. Кроме того, южный маршрут обладает развитой сопутствующей инфраструктурой – бункеровочной, ремонтной, аварийно-спасательной и так далее. На СМП же инфраструктура находится только на стадии развития.

    Поэтому на сегодня отправка грузов через Суэц гораздо более надежная и предсказуемая в сравнении с СМП. Крупным риском является разве что геополитическая обстановка, так как на маршрут могут влиять время от времени возникающие на Ближнем Востоке конфликты. В остальном же южный коридор остается одним из наиболее важных транзитных маршрутов мира, в то время как Северный морской путь, несмотря на свои преимущества, сильно зависит от непредсказуемых погодных факторов и технических моментов.

    Фото: Фрэйт Логистик Групп

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


