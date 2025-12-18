Первый контейнеровоз по арктическому экспресс-маршруту Китай – Европа

В середине декабря в порт Нинбо-Чжоушань вернулось первое грузовое судно, курсирующее по арктическому контейнерному экспресс-маршруту, соединяющему Китай с Европой, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальный сайт Главного таможенного управления КНР.

23 сентября контейнеровоз «Istanbul Bridge» вышел из порта Нинбо-Чжоушань и отправился в Европу по маршруту через Северный морской путь. 13 октября судно прибыло в порт Феликстоу (Великобритания), после чего выполнило судозаходы в Гамбург, Гданьск и Роттердам.

«Istanbul Bridge» доставил в Европу порядка 4 тыс. TEU, основной груз – литий-ионные батареи и фотоэлектрические приборы. В компании-операторе Sea Legend Line Limited отмечают, что маршрут через Севморпуть оптимален для подобных товаров не только с точки зрения транзитного времени, но и в плане температурного режима, а также за счет более благоприятных погодных условий и меньшей качки. Правда, в шторм судно все-таки попало – уже в Норвежском море, из-за чего вынуждено было снизить скорость хода и пришло в Феликтоу на два дня позже запланированного.

Обратно в Китай «Istanbul Bridge» шел уже через Суэцкий канал с заходом в ряд портов.

Даже с учетом задержки из-за шторма, транзитное время из Китая в Европу составило 20 дней против 25 дней по железной дороге, около 40 дней морским путем через Суэц и порядка 50 дней в обход Мыса Доброй Надежды. По оценке CEO Sea Legend Line Limited Фань Йи, доставка по Севморпути позволяет сократить складские запасы на 40%, тем самым сократив издержки грузовладельцев. «Ускорение цепочки поставок означает, что мы может быстрее реагировать на запросы рынка и быть более конкурентными», – сказал он.

Sea Legend Line Limited готовилась к этому рейсу три года. На следующий год компания намерена задействовать на маршруте через Севморпуть и другие суде ледового класса, которые будут ходить по расписанию.

Фото: Xinhua