Растет экспорт обработанной древесины с Урала
17.11.2025

Последний контейнеровоз в 2025 году по маршруту «Арктический экспресс № 1»

    • По маршруту «Арктический экспресс № 1» убыл последний в 2025 году контейнеровоз, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    За период летне-осенней навигации по Северному морскому пути сотрудники таможенных постов в морских портах Мурманска и Архангельска оформили более 300 тыс. тонн товаров.

    В навигацию 2025 года по Северному морскому пути проследовали и прибыли в морской порт Мурманск три балкера, которые доставили генеральные грузы. Часть грузов этими судами доставлена в Калининград и Большой порт Санкт-Петербург.

    В морской порт Архангельск из КНР прибыли два контейнеровоза, доставившие запчасти и комплектующие для сборки автомобилей.

    Обратно в Китай контейнеровозы убыли из порта Архангельск с пиломатериалами, целлюлозно-бумажной продукцией и никелевым концентратом.

    Фото: ФТС


    24.07.2025
    ФТС об экспорте уральских самоцветов
    На Урале зафиксирован рост экспорта самоцветов в азиатские страны.
    18.08.2025
    В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    По маршруту «Арктический экспресс №1»
    21.10.2025
    Назначен начальник Уссурийской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Евгения Данилова начальником Уссурийской таможни.
    27.06.2025
    Пчелы на таможне
    130 млн медоносных пчел оформили уральские таможенники.
    13.05.2025
    Назначен первый заместитель начальника ГУТКПВТ ФТС
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Андрея Макарычева первым заместителем начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров.
    28.05.2025
    ФТС о ро-ро перевозках через Туапсе
    С начала года на судах ро-ро через Туапсинский порт доставлено более 14,8 тысяч автотранспортных средств.
