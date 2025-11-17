Последний контейнеровоз в 2025 году по маршруту «Арктический экспресс № 1»

По маршруту «Арктический экспресс № 1» убыл последний в 2025 году контейнеровоз, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

За период летне-осенней навигации по Северному морскому пути сотрудники таможенных постов в морских портах Мурманска и Архангельска оформили более 300 тыс. тонн товаров.

В навигацию 2025 года по Северному морскому пути проследовали и прибыли в морской порт Мурманск три балкера, которые доставили генеральные грузы. Часть грузов этими судами доставлена в Калининград и Большой порт Санкт-Петербург.

В морской порт Архангельск из КНР прибыли два контейнеровоза, доставившие запчасти и комплектующие для сборки автомобилей.

Обратно в Китай контейнеровозы убыли из порта Архангельск с пиломатериалами, целлюлозно-бумажной продукцией и никелевым концентратом.

Фото: ФТС