Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ГУМРФ имени Макарова подписал меморандум о сотрудничестве с морским вузом Китая
26.06.2025

ГУМРФ имени Макарова подписал меморандум о сотрудничестве с морским вузом Китая

    • Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова будет сотрудничать с крупнейшим морским вузом Китая – Даляньским морским университетом (ДМУ) по вопросам подготовки специалистов для морского и внутреннего водного транспорта, в том числе для работы в акваториях Северного морского пути. Об этом сообщается на сайте Макаровки. Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве подписали ректор ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Сергей Барышников и президент ДМУ Шань Хунцзюнь.

    Основными направлениями сотрудничества университетов двух стран станет организация совместных образовательных программ, направленных на повышение качества подготовки специалистов, обеспечивающих эффективную эксплуатацию морского и внутреннего водного транспорта, безопасность мореплавания, в том числе судов ледового класса в акваториях Северного морского пути, проведение исследований и создание образовательных проектов в области использования альтернативных видов топлива, применения интеллектуального судоходства и морских автономных надводных судов.

    В рамках визита в КНР представители отраслевого вуза Росморречфлота представили китайским коллегам наработки в области автономного судоходства, арктические компетенции старейшего морского университета России, включая опыт и потенциал в подготовке экипажей судов ледового класса по эксплуатации флота в полярных водах, ледокольного флота, в подготовке судовых механиков и электромехаников, тренажерную базу и кадровый потенциал вуза.

    Китайские коллеги представили основные направления научных исследований крупнейшего морского вуза КНР, где обучаются 28 тыс. бакалавров, магистрантов и аспирантов в области морской навигации, беспилотных технологий, интеллектуального судоходства, использования альтернативных видов топлива.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.02.2025
    На глобальном рынке контейнерных перевозок пессимистические настроения
    Теперь из-за Трампа
    глобальный контейнерный рынокДополнительные сборыКитайПрогноз
    0
    27.05.2025
    Новый прямой грузовой железнодорожный маршрут Тяньцзинь – Ташкент
    доставит в Ташкент 50 контейнеров
    КитайКонтейнерный поездУзбекистан
    0
    11.06.2025
    Дефицита контейнеров не наблюдается
    Производство контейнеров в Китае превысило рекордные показатели 2024 года.
    2025запасыКитайКонтейнеры
    0
    11.02.2025
    Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов
    По тоннажу
    20242025КитайКонкуренция
    0
    24.04.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 3
    Есть мнение, что сложившаяся ситуация создана искусственно для повышения ставок.
    ILCжд перевозкиКитайставки
    0
    20.06.2025
    NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU
    Глобал Портс и NewNew Shipping заключили меморандум о расширении сотрудничества с использованием УЛКТ.
    Newnew Shipping LineМеморандумПМЭФУЛКТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.06.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях
    25.06.2025 Первая партия автономных рефконтейнеров с мясом из Китая на ПКТ
    25.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 снизился на 5,8%
    24.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях
    24.06.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-апреле 2025
    23.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •