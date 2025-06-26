ГУМРФ имени Макарова подписал меморандум о сотрудничестве с морским вузом Китая

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова будет сотрудничать с крупнейшим морским вузом Китая – Даляньским морским университетом (ДМУ) по вопросам подготовки специалистов для морского и внутреннего водного транспорта, в том числе для работы в акваториях Северного морского пути. Об этом сообщается на сайте Макаровки. Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве подписали ректор ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Сергей Барышников и президент ДМУ Шань Хунцзюнь.

Основными направлениями сотрудничества университетов двух стран станет организация совместных образовательных программ, направленных на повышение качества подготовки специалистов, обеспечивающих эффективную эксплуатацию морского и внутреннего водного транспорта, безопасность мореплавания, в том числе судов ледового класса в акваториях Северного морского пути, проведение исследований и создание образовательных проектов в области использования альтернативных видов топлива, применения интеллектуального судоходства и морских автономных надводных судов.

В рамках визита в КНР представители отраслевого вуза Росморречфлота представили китайским коллегам наработки в области автономного судоходства, арктические компетенции старейшего морского университета России, включая опыт и потенциал в подготовке экипажей судов ледового класса по эксплуатации флота в полярных водах, ледокольного флота, в подготовке судовых механиков и электромехаников, тренажерную базу и кадровый потенциал вуза.

Китайские коллеги представили основные направления научных исследований крупнейшего морского вуза КНР, где обучаются 28 тыс. бакалавров, магистрантов и аспирантов в области морской навигации, беспилотных технологий, интеллектуального судоходства, использования альтернативных видов топлива.

Фото: Росморречфлот